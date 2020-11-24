محافظ الإسكندرية يلتقي سكان العقار المائل بكرموز

التقي اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، سكان العقار المائل بكرموز في حي غرب، إثر إرسالهم شكوى لرئاسة الجمهورية، ودعدهم المحافظ بالدعم المادي والعيني، وتعويض الأسر المتضررة بوحدات سكنية في مدينة "بشاير الخير 3" بعد فحص الحالة الاجتماعية.

وقدم المحافظ نيابة عن أهالي الإسكندرية الشكر إلى الرئيس علي الاستجابة السريعة لدعم الأهالي بالعقار المائل، مؤكدا أن الدولة بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهها في كافة القطاعات لا تبخل بأي جهد للوقوف بجانب أبنائها لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياه كريمة لهم.

على الصعيد ذاته، وجه المحافظ رئيس حي غرب، إلى تشكيل لجنة هندسية مكبرة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لفحص العقارات المجاورة والمحيطة بالعقار المائل للتأكد من موقفها الهندسي وسلامتها الإنشائية، في حضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندسة سحر شعبان رئيس الحي، وجميع الجهات المعنية.