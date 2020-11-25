محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف مياه الأمطار من الميادين والأنفاق

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية عصر اليوم، لأهم مناطق وميادين وأنفاق المدينة، والتي تعرضت لمشكلات تراكم مياه الأمطار خلال النوات السابقة، وذلك لمتابعة أعمال تصريف المياه وفقا للخريطة الجديدة التي تم وضعها أمس لمواجهة النوة الشديدة الحالية التي تتعرض لها الإسكندرية.

وتفقد المحافظ منطقة سور نادي سبورتنج وكوبري كليوباترا وسموحة، لمتابعة أعمال تصريف المياه بها بعد تخصيص عدد من سيارات الشفط والبدالات منعا لحدوث أي تراكمات مثلما حدث في النوات السابقة، موضحا أنه لم يحدث بتلك المناطق أي مشكلات تذكر اليوم، ولم تتعرض أي من الأنفاق والميادين لتراكمات مياه رغم الأمطار الغزيرة المتواصلة التي تتعرض لها المحافظة منذ فجر اليوم.

ولفت الشريف إلى أنه تم إضعاف المياه إلى 30 و40% من قوتها بنطاق المحافظة ، لتخفيف الضغط على شبكات الصرف، لاستيعاب كميات مياه الأمطار، وسيتم إعادة ضغط المياه تدريجيا بمجرد انتهاء الأمطار، مؤكدا أنه يتم التعامل مع كل المشكلات في الحال وعرضها بوضوح، ومطالبا المواطنين عدم الانصياع وراء الشائعات والصور المفبركة التي تعود إلى سنوات سابقة، والتي يستخدمها المغرضون للإساءة للدولة.

تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تابع الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ أعمال كسح وتصريف تجمعات المياه بنطاق حي العامرية أول وذلك بحضور، واللواء حسام الشيخ رئيس الحي، والجهات المعنية من الصرف الصحي والحماية المدنية.

وتفقد نائب المحافظ جميع المناطق الحيوية بحي العامرية أول، وكذلك الطريق الصحراوي بمنطقة الجراري، حيث تم متابعة تصريف تجمعات مياه الأمطار والتأكد من تمركز عربات الكسح والطوارئ وجاهزية جميع معدات الصرف الصحى للتعامل مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة.

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