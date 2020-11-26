تواسي والدة شهيد وتؤازر ضحية تحرش.. انتصار السيسي سند وداعم للمرأة المصرية

السيدة المصرية "عمود الوطن"، فهي الحنونة والمفكرة والعاملة والمربية ووالدة الشهيد.. كلها وجوه عدة لم تغفل عنها قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، السيدة انتصار السيسي، حيث أوْلتهُنَّ باهتمامٍ مميز بين الإشادة والتكريم والدعم بشتى أنواعه.

وعلى الرغم من وجودها بجانب الرئيس السيسي، على مدار 6 أعوام، فإنها لم تُجري أي حواراتٍ صحفية مسبقًا، وتنفرد، مساء اليوم، شبكة قنوات "DMC"، بأول لقاءٍ خاصٍ مع قرينة الرئيس، تتحدث فيه عن إنجازاته ونشأته في حي الجمالية، مع بعض اللفتات الإنسانية التي قام بها السيسي ودعوات الكثيرين له.

الرموز البارزة على مدار أكثر من 6 أعوام، انصبَّ اهتمام انتصار السيسي على السيدة المصرية بكل صورها، فكانت اللافتة الأولى، في 13 يونيو 2014، بعد أيامٍ من حفل تنصيب الرئيس، بزيارتها لضحية التحرش في ميدان التحرير، عقب يومين من لقاء السيسي لها، حرصًا منهم على تقديم الدعم البالغ للمرأة.

وخلال فعاليات منتدى شباب العالم في ديسمبر الماضي، التقت قرينة الرئيس السيسي، عارضة الأزياء الأمريكية الصوماليّة حليمة أدن، وهي أول امرأة مُحجّبة تُشارِك في مسابقة ملكة جمال مينيسوتا في الولايات المتحدة، وأشادت بها قائلةً: "سعدت بلقاء حليمة أدن وهنَّأتها بنجاحها في كسر حواجز الظروف ونجاحِها في مجال الأزياء".

وفي أثناء المنتدى أيضًا، تأثَّرت انتصار السيسي بكلمات الطفل زين "المُلهمة"، متحدي السرطان، لتلتقي والدته صاحبة الفضل في شخصيته المميزة، وقالت عبر صفحتها: "كلمات زين خلال حفل الافتتاح كانت مُلهمة لنا جميعا، فقد أبهرنا بقدرته على إعطائنا الأمل والقوة في أصعب اللحظات، بالتأكيد وراء هذه القوة والطاقة أمٌ قدَّمت كل الحب والدعم لصغيرها خلال رحلته الصعبة في قهر المرض؛ ليكون رمزًا وقدوة لملايين الأطفال حول العالم ممن يعيشون تجربة المرض الأليمة، لذلك أحببت أن أحيي تلك الأم العظيمة وأُعبِّر لها بشكلٍ مباشرٍ عن تقديري كأم لما عانته خلال السنوات الماضية عبر تلك المرحلة الصعبة".

مناسبات المرأة

يوم المرأة العالمي والسيدة المصرية، مناسباتان اكتسبتا اهتمامًا كبيرًا من قرينة الرئيس، التي واظبطت على الاحتفاء بها، كان آخرها في 8 مارس 2020، حيث كتبت، عبر صفحتها: "إن احتفالنا اليوم بالمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة هو تقدير واحترام لمكانتها ودورها، فهي تثبت في كل يوم قدرتها الفائقة على تحمُّل مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية كشريكٍ فاعل في المجتمع، واعيةً لما يدور حولها، مؤمنة بوطنها، متطلّعة لمستقبلها ومستقبل أسرتها بالكفاح والمثابرة"، وذلك إلى جانب تكريمها لعددٍ من النماذج النسائية، في احتفالية تحت عنوان "المرأة المصرية أيقونة النجاح".

وفي عيد الأم الماضي، احتفت أيضًا بالأمهات، حيث قالت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كل عامٍ وكل أمٍ بخير، كل عامٍ وكل أمٍ حصن أمين لأبنائها وأسرتها، فهي دائمًا رمز للعطاء، ومصدر الحنان والدفء والراحة والسلامة، تحية وتقدير واحترام لكل أمٍ، لكل معلمةٍ وقائدة، تحية لمنبع الحكمة والكفاح والتضحية، تحية وتقدير لمن هي مركز وقلب الإنسانية في عيدها".

أمهات الشهداء

كما حازت أمهات الشهداء على جانبٍ من اهتمام قرينة الرئيس، حيث حرصت على تقديم العزاء للسيدة وفاء محمد مهني، والدة الشَّهيد البطل المُقدِّم محمد الحوفي، في استشهاد نجلها، الذي لقى ربه في أثناء مداهمة قطاع الأمن الوطني لأحد الخلايا الإرهابية بمنطقة الأميرية، في أبريل الماضي.

وقالت قرينة الرئيس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أجريت اليوم اتصالًا هاتفيًا بالسيدة المصرية العظيمة وفاء مهني والدة ابن مصر البطل الشهيد محمد الحوفي، الذي لقى ربه بطلًا من أجل مصر وأمنها، أكدت أثناء المكالمة مع والدة البطل الشهيد إننا نفتخر بنجلها ونفتخر بكل شهدائنا الأبرار الذين يقدمون التضحيات ويحاربون الإرهاب الغاشم بكل شرف وبطولة.. وكم كان فخري عظيمًا بهذا النموذج الرائع للمرأة المصرية القوية القادرة على الصمود، رحِم الله البطل الشهيد وكل شهداء مصر الأبطال من جيشها الباسل وشرطتها العظيمة".

ونعت السيدة سناء محمد رضا والدة الشهيد البطل العقيد أحمد صابر منسي، عقب وفاتها في 17 أكتوبر الماضي، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية: "نودع اليوم إحدى سيدات مصر العظيمات، التي وافتها المنية اليوم بعد رحلة مشرفة من العطاء والبذل، كانت الفقيدة ممن سطَّرن بتضحياتهن وتضحيات أبنائهن أبلغ الدروس في الانتماء والتضحية، وقدَّمن النموذج المشرف للوطنية والثبات وفداء الوطن".

وفي اليوم نفسه، نعت زوجة المرحوم الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي السابق، التي رحلت في 16 أكتوبر الماضي، حيث كتبت: "أنعي ببالغ الحزن والأسى الدكتورة صفاء العصار، التي رحلت عن عالمنا اليوم، فقد فقدنا سيدة مصرية عظيمة، أسأل المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يُلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".

المبادرات

دعم مبادرات التضامن الاجتماعي الخاصة بالمرأة، كان واحدًا من المسارات التي حرصت عليها انتصار السيسي، ففي 16 ديسمبر الماضي، قالت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، إنّها تبادلت مع بعض من أبنائها من الشباب، الآراء والأفكار في حديث ودّي عن المبادرة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي تحت عنوان "مودة"، التي تهدف لتشكيل أفكار الشباب ووعيهم حول مؤسسة الزواج.

وأضافت السيدة الأولى: "مجتمعنا بات يعاني من عزوف بعض الشباب والفتيات عن الزواج، ومن تطلعات خيالية تصطدم بالواقع والمسؤولية فتنتهي بالانفصال، وهي مخاوف نتشاركها كمجتمع يعاني من ارتفاع نسبة الطلاق وانخفاض نسبة الزواج، بما يدق جرس إنذار، آن الأوان للالتفات إليه وإيجاد حلول واقعية له".

وفي 14 أغسطس 2018، تفقدت السيدة انتصار دار رعاية فتيات في العجوزة، حيث أبدت سعادتها بذلك، قائلة: "سعادتي بالغة بوجودي في دار فتيات العجوزة.. ما شاهدته ولمسته من إرادة حقيقية في رعايتهن أمر يثير الإعجاب".

الفنانات

حظى عدد من فنانات مصر أيضًا بتقدير قرينة الرئيس، حيث كرَّمت الفنانة إنعام سالوسة، في احتفالية المرأة، مارس الماضي، وقبلها في 5 يوليو، نعت الراحلة رجاء الجداوي عبر صفحتها حيث أكدت أنها "تركت خلفها تاريخًا من الأعمال الفنية الراقية والصادقة، التي ستبقى باقية وخالدة في وجداننا وذاكرتنا للأبد".

وفي يناير 2017، زارت الفنانة نادية لطفي، في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي؛ للاطمئنان عليها، بعد أن تدهورت حالتها وقتها لتعرضها لأزمة صحية، فضلا عن اتصالها بها قبل ذلك اللقاء بأشهر، ونعيها لاحقًا بعد وفاتها، وعقب ذلك زارت أيضا الإعلامية آمال فهمي، بالمشفى نفسها حيث كانت تخضع فيها للعلاج.