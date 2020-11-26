إسرائيل تتخطى حاجز ألف إصابة بفيروس كورونا لأول مرة منذ أكثر من شهر

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، إصابة أكثر من ألف شخص بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية للمرة الأولى منذ أكثر من شهر.

كما أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية، حسبما نقلت عنها صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، تسجيل ألف و69 حالة إصابة بفيروس كورونا يوميا، من بين أكثر من 60 ألف اختبار لفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة يجرى تسجيلها منذ 21 أكتوبر الماضي.

فيما توقف معدل الإصابة بالفيروس في إسرائيل عند 1.8%، بإجمالي حالات وفاة ألفين و826 حالة.

وأشارت الصحيفة إلى أن 510 مرضى بفيروس كورونا موجودين في المستشفيات في جميع أنحاء إسرائيل، من بينهم 282 مريضا في حالة خطرة و122 آخرين يتنفسون بمساعدة أجهزة التنفس الصناعية.