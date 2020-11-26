انتصار السيسي والصناعات المصرية: دعم وتكريم وإشادة

بين التكريم والاحتفاء والإشادة، تعددت مواقف قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، السيدة انتصار السيسي، لدعم مختلف فئات المجتمع المصري، فلم تغفل الاهتمام بالجميع على مدار الأعوام الماضية الستة، بعدة مواقف مميزة، حتى سلطت الضوء أيضًا على الصناعات المحلية المختلفة.

وتنفرد، مساء اليوم، شبكة قنوات "DMC"، بأول لقاء خاص مع قرينة الرئيس، تتحدث فيه عن إنجازات الرئيس ونشأته في حي الجمالية، مع بعض اللفتات الإنسانية التي قام بها السيسي ودعوات الكثيرين له.

تعددت المناسبات التي حرصت فيها انتصار السيسي على الاهتمام بالصناعة، حيث إن آخرها قبل أسابيع، في 14 أكتوبر الماضي، بتكريمها الفائزين بجائزة الأفضل للمشروعات الحرفية واليدوية ومتناهية الصغر، خلال زيارتها اليوم لمعرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية.

وأبدت انتصار السيسي، سعادتها بوجودها في المعرض، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، حيث كتبت: "سعدت اليوم بوجودي في معرض (تراثنا) للحرف اليدوية والتراثية، الذي يعبر عن ميراثنا الحضاري وأصالة الشخصية المصرية وتفردها بين جميع شخصيات بلدان العالم، تحية شكر وتقدير للأيدي المصرية التي أبدعت في التصميم والإنتاج في مختلف منتجات المعرض، وما قدمته من مصنوعات رائعة لا يقل مستواها عن مثيلاتها العالمية".

وفي يناير الماضي، شاركت أيضا قرينة الرئيس في معرض "ديارنا" تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، حيث قالت عبر صفحتها: "سعدت بوجودي بين أسر مصر المنتجة في معرض (ديارنا) تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، ويعد المعرض فرصة للتعبير عن تاريخ الشخصية المصرية وأصالتها من خلال المنتجات المختلفة، كما أبهرتني أيضا الحرف والأشغال اليدوية لأبنائي من ذوي القدرات الخاصة"، مشيدة بدورهم العظيم كشريك دائم في نجاح هذا المعرض.

مشروع "الصوب الزراعية" في العاشر من رمضان، واحدٌ من المشروعات التي تفقدتها أيضًا، في 27 ديسمبر 2018، حيث نشرت صور تجمعها مع العاملات، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بعدما استمعت لشرح من المسؤولين عن المشروع.