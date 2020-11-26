القوى العاملة تفوز على التخطيط.. والإسكان تكتسح الخارجية بدوري الوزارات

أسفرت نتائج مباريات اليوم الخامس، من دوري الوزارات لكرة القدم، التي تقام على الملاعب الخماسية بالمركز الأولمبي بالمعادي، عن مفاجآت كبيرة، حيث حقق فريق القوى العاملة فوزا كبيرا ومستحقا على نظيره فريق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بسبعة أهداف نظيفة، في الوقت الذي فاز بنفس النتيجة فريق وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على منافسه فريق وزارة الخارجية.

الشباب والرياضة يكتسح السياحة بخماسية و الزراعة والاتصالات حبايب

وفي إطار نفس منافسات اليوم الخامس، واصل فريق وزارة الشباب والرياضة انتصاراته، بالفوز على منافسه فريق وزارة السياحة بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما أسفرت نتائج مباريات وزارة الزراعة والاتصالات عن التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، وتعادل فريق وزارة التربية والتعليم مع نظيره فريق قطاع الأعمال العام بدون أهداف.

وفي منافسات نفس اليوم حقق فريقا وزارة الدفاع فوزا مستحقا على التموين بهدفين مقابل هدف، والصحة علي المجالس النيابية بهدفين نظيفين دون رد، وكذلك فاز فريق وزارة الثقافة على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين، والنقل على التجارة والصناعة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

10 أهداف في مباراة التعليم العالي والمالية.. ومجلس الوزراء ينسحب أمام الأوقاف

وحقق فريق وزارة الأوقاف الفوز علي نظيره مجلس الوزراء بهدفين اعتباريين نتيجة انسحاب مجلس الوزراء من المباراة.

واختتمت منافسات اليوم الخامس، بلقاء فريق وزارة التعليم العالي ونظيره وزارة المالية، والذي شهدة غزارة تهديفية بلغت 10 أهداف، حيث فاز التعليم العالي على منافسه بثمانية أهداف مقابل هدفين ليكون هذا اللقاء الأكثر إحرازا للأهداف، من بين كل المباريات التي أقيمت اليوم.