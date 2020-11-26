بهاء سلطان: لم أطلب الانضمام إلى جمعية قراء القرآن الكريم

نفى المطرب بهاء سلطان، ما تم تداوله خلال الأيام الماضية، بطلبه الانضمام إلى جمعية قراء القرآن الكريم، مؤكدا أنه لم يسعى لذلك من الأساس، ولم يتم منعه من دخول النقابة، مثلما أشيع من أخبار.

وقال بهاء سلطان في منشور عبر حسابه الخاص بـ"فيس بوك": "جمهوري العزيز والقريب لقلبي، أولا أشكر الخالق العظيم الذى ساعدني وشرح صدري لحفظ القرآن، الكتاب المستبين وخير الحديث الذي يحمل بين دفتيه نور القلوب والعقول والأرواح، يتمنى حفظه الصغير قبل الكبير، لفضله العظيم، الذي يبث السعادة والرضى والصدق على جميع الأصعدة ونواحي الحياة، وأمدني بطاقه ايجابية، ما يدفعني أن أكون إنسانا ملتزما محبا للخير يراعي ويتقبل الآخر".

وأضاف: "جزيل فضل وتوفيق من الله، أنه أمدني بحب جمهوري، الذي شجعني ووقف بجانبي منذ بداية مشواري الفني، ومازال يساندني في كل مراحل حياتي الفنية، أعدكم جمهوري وأحبابي، بأن أمضي قدما في مسيرة الفن الراقي، والموسيقى التي عهدتموها مني، بما يليق بى وبكم، أود أن اتقدم بالشكر للدكتور أحمد كريمة ونقيب القراء محمد حشاد، وأوضح الالتباس الحاصل، حيث أن بعض الصحفيين أخذوا كلامهم على غير محمله، وصدروا للناس أنهم يمنعوني من دخول النقابة، وهذا ما أنفيه نفيا قاطعا وجازما وعار كليا عن الصحة".

وأكد "سلطان": "لذلك وجب أن أوضح أنني لم أطلب يوما، أن أنضم إلى جمعية قراء القرآن الكريم، مع أنه شرف كبير لي، وشرف يتطلع إليه الصغير قبل الكبير.. كل اللي يعرفني يعلم إني أبسط من كدا، وإني حبيت أشارك جمهوري جزء من حياتي الخاصه والتي اعتبرها حق من حقوقهم ان يسمعوا فنانهم المحبوب يشاركهم الإبتهالات والتواشيح الدينية، وبعض من آيات القرآن الكريم، الذي يقرأها على مواقع التواصل الاجتماعي، أشكركم للحب والدعم.. وربنا يقدرني وأسعدكم بقدر ما في قلبي لكم.. محبكم بهاء سلطان".

وعلى جانب آخر قال الشيخ محمد حشاد، نقيب نقيب القراء بجمهورية مصر العربية، وشيخ عموم المقارئ المصرية، إنه يتفق مع الدكتور أحمد كريمة في تصريحاته التي تمنع قارئ القرآن من الغناء، احتراماً لعظمة القرآن الكريم، ولكي يكون القارئ محل اقتناع من المتلقى.

وأضاف "حشاد"، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أنه لايجوز لـ بهاء سلطان الدخول في نقابة القرآن الكريم ومواصلة الغناء في وقت واحد حتى وإن كان على منصة التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، قائلاً:" يا إما يغني يا أما يقرأ القرآن"، مؤكدا أنه في حال مخالفة "سلطان" ذلك ستتخذ النقابة إجراءات ضده.

ولفت إلى أن على بهاء سلطان أن يتخذ قراره حتى لا تضطر النقابة لاتخاذ قرار ضده، وأوضح "حشاد"، أن بهاء سلطان لديه صوت مميز، مشيرا أنه لديه الكثير من الملاحظات على قراءة "سلطان"، خلال استماعه إلى المقطع الذي سجله، حيث إنه لايتقن القواعد اللغوية بشكل كاف تؤهله لقراءة القرآن، وأنه لابد أن يذهب إلى شيخ يعمله القواعد الصحيحة لقراءة القرآن.