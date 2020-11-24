نقيب القراء: لا مانع من انضمام بهاء سلطان للنقابة وممكن يغني باحترام

علق الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، على تلاوة الفنان بهاء سلطان للقرآن الكريم، مشيرًا إلى أنه تلقى أسئلة عديدة عن إمكانية انضمام بهاء سلطان لنقابة قراء القرآن الكريم.

وقال حشاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنه لا مانع من انضمام بهاء سلطان لنقابة القراء إذا انطبقت عليه الشروط وهي حفظ القرآن الكريم وحسن السمعة والسير والسلوك وأن هذه هي شروط الانضمام للنقابة.

وأضاف: "إذا كان بالإمكان أن الأخ بهاء ياخد معاد ويأتي للنقابة ونجلس معه ونشوف هو ماذا يحفظ من القرآن ونوجهه بعض التوجيهات لأني لما سمعته في المقطع القصير وهو يحتاج لبعض التوجيهات"، مشيرًا إلى أن هناك أحكاما للقراءة والتجويد يجب أن يلتزم بها بهاء سلطان ولا يطوع القرآن للمقامات الموسيقية.

وأوضح نقيب القراء أنه حال انضمامه للنقابة لا يمكنه إحياء حفلات غنائية تتسم بالخلاعة، مشيرًا إلى أن كوكب الشرق أم كلثوم كانت تقرأ القرآن بطريقة صحيحة وأن أيامها لم يكن هناك خلاعة وكانت الحفلات لها احترامها.

وتابع: "لا يليق إني أحضر حفل غناء وبكرة أحضر حفل قرآن كريم" مشددًا على أنه لا يصح أن يغني أغاني مبتذلة بعد قراءته للقرآن، مضيفًا: "ممكن يغني أغاني عاطفية مفيهاش خروج عن الآداب العامة"، مشيرًا إلى أنه لو سكتت النقابة عن ذلك سيتعرض غيرهم "هيقولوا كان بيغني في حفلة كده والنهاردة شوفناه بيقرأ قرآن".