"كريمة" عن فيديو تلاوة بهاء سلطان للقرآن: مخالف للشريعة الإسلامية

أبدى الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، رفضه لما صرح به نقيب القراء الشيخ محمد حسان، عن استعداد النقابة لقبول المطرب بهاء سلطان، كعضوًا بها.

وقال "كريمة" خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن نقيب القراء السابق الشيخ محمد محمود الطبلاوي كان بينه والقارئ الطبيب أحمد نعينع مشكلة؛ بسبب عدم ارتداء الأخير للزي الأزهري، مشيرا أن قرأته كانت سليمة ومميزة، وأن حجة الأول أن قارئ القرآن عند ارتدائه العمة الأزهرية، يكون ذلك ادعى للخشوع عند الناس.

وأضاف أستاذ الشريعة: "اقتحام مجال تلاوة القرآن، وتلاوته في المحافل العامة للناس، واقرأ القرأن براحتك في البيت لنفسك أنت حر أيا كانت مهمنتك، ولكن عند اقتحام المحافل العامة سنحتكم للقرآن الكريم، وإن ربنا أوضح إن قراءة القرآن لها ناس مخصوصين يتحلوا بالتفرغ في تلاوته؛ لتسبب ذلك في خشوع الناس واستمالة قلوبهم".

وتابع "كريمة": "اللي يتفرغ للقرآن الكريم يبتعد عن أي مهنة تخل بجلاله، والغناء يتصادم مع المتلقي، وإزاي واحد يطلع من مسرح أو فيلم أو غناء عاطفي، ويقرأ للناس في المحافل العامة، لكن يقرأ لنفسه وفي بيته ولا يطلع على يوتيوب".

واعتبر كريمة ما فعله بهاء سلطان مخالف للشريعة الإسلامية بالفيديو الذي نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا: "اسمهم القراء يعني إنسان يتفرغ تماما وأنا أتحفظ للمحافظة على جلال القرآن وعلى خشوع الناس وقدسية القرأن الكريم"، مشيرا إلى أن ذلك لا يحدث في المسيحية واليهودية.

واستطرد: "أريد الناس لما تتلقى القرأن الكريم تتلقاه بخشوع وتدبر ولكن لما أجي ألاقي شخص وسيبك من الفن ولو القارئ بيمتهن مهنة أخرى، درجة الخشوع عند الناس ستقل".