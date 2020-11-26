صحة كفر الشيخ تطلق برنامجاً تدريبياً للتعامل مع حالات السموم

نظمت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، اليوم الخميس، محاضرة تدريبية لأطباء مستشفيات كفر الشيخ ودسوق العام، حول كيفية التعامل مع حالات السموم والتسمم المختلفة.

واعلنت مديرية الصحة أن المحاضرة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، تحت إشراف الإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية، وحاضر فيها الدكتورة انتصار نظمي، مسئول ملف السموم بإدارة الرعاية الحرجة بالمديرية، وذلك بهدف رفع كفاءة الأطباء في التعامل مع حالات التسمم المختلفة.

وذكرت المديرية في بيان لها، أن المحاضرة جاءت تحت عنوان "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً"، بهدف إنقاذ مرضى السموم داخل المستشفيات.

وتم إنشاء وحدة للتعامل مع حالات التسمم بمستشفى كفر الشيخ العام، ويتم الآن تدريب فريق من أطباء مستشفى دسوق العام لإنشاء وحدة مماثلة، ومنذ إنشاء وحدة المستشفى العام بدأ ازدياد معدل التعامل مع حالات التسمم بمحافظة كفر الشيخ، والحد من معدل تحويلها إلى خارج المحافظة، بعد ان كان يتم تحويلها إلى مراكز السموم بالمدن المحيطة، مثل طنطا أو المنصورة أو الاسكندرية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، إن إدارة خدمة المواطنين تلقت خلال الثلاثة أشهر الماضية 585 شكوى، منها 567 شكوى فردية، و18 شكوى جماعية، وجرى فحصهم جميعاً.

وأضافت أنه جرى فحص الشكاوى جميعاً، مشيرةً إلى أن فحص الشكوى لا يستغرق سوى 5 أيام، ونسبة إنجاز العمل 100%، موضحةً أن إدارة خدمة المواطنين تستقبل الشكاوى من عدد من الجهات، كرئاسة الوزراء والوزارات المختلفة، فضلاً عن بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، والشكاوى الإلكترونية الواردة من ديوان عام محافظة كفر الشيخ، وكذلك الشكاوى الواردة عن طريق البريد وعن طريق مكتب وكيل الوزارة.