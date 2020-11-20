"صحة كفر الشيخ" تفحص 78 ألف طفل ضمن مبادرة "علاج ضعف وفقدان السمع"

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزاره الصحة بكفرالشيخ، فحص 1124 طفلا حديثي الولادة، ضمن مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع، خلال أسبوع بنسبة تغطية 101%.

وقالت سوسن سلام، في بيان اليوم، إن إجمالي أعداد الأطفال حديثي الولادة المفحوصين من بداية مبادرة السمعيات حتى الآن، بلغ 78 ألفا و378 طفلا، على مستوى المحافظة.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه فحصت 460 ألف سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة، التي تهدف إلى الفحص المبكر عن سرطان الثدي، فضلا عن فحص وإجراء الكشف الطبي على 6 آلاف و786 حالة، ضمن مبادرة صحة الأم والجنين.

وتابعت سوسن سلام: "قمنا بفحص547 ألف حالة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية والمزمنة"، مؤكدة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة، ومنع التزاحم، وتطهير أماكن الحملات، حفاظا على صحة الجميع.

وأشارت وكيل وزارة الصحة، إلى أنه أجري المسح السمعي للأطفال حديثي الولادة كافة، تزامنا مع إجراء فحوصات الغدة الدرقية لكل مولود بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية، موضحة أنه جرى اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة، ومنع التزاحم وتطهير أماكن الحملات.

وأوضح مصدر طبي، لـ" الوطن"، أنه في حالة الاشتباه بالإصابة يعاد فحص الطفل بعد أسبوعين من تاريخ الزيارة الأولى بذات الوحدة الصحية، لافتا إلى أن نتيجة الاختبار الثاني تثبت أن الطفل طبيعي، أو يحتاج تحويله إلى مستشفى الإحالة للتشخيص، ومن بعدها يتم التعامل مع الطفل حسب حالته الصحية، سواء بتوفير علاج أو تركيب سماعة أو زراعة قوقعة.

وأضاف المصدر أن الحالات الأكثر عرضة للإصابة بضعف السمع هي المواليد في حالات زواج الأقارب، أو وجود تاريخ أسري للإصابة بضعف السمع عند الأطفال، أو إصابة الأم بعدوى فيروسية أو بكتيرية خطيرة، في أثناء الحمل مثل الحصبة الألمانية، إضافة إلى تشوهات الجمجمة لدى الطفل، وارتفاع نسبه الصفراء فى الدم.

وأوضح المصدر أن العلامات الحيوية عند الطفل بعد الولادة مباشرة تؤثر بالسلب على حاسة السمع، مثل تأخر التنفس الطبيعي لمدة 10 دقائق، ووضع الطفل على جهاز التنفس الصناعي، والولادة المبكرة قبل اكتمال نمو الطفل، أو أن يكون وزنه أقل من 1500 جرام.