صحة كفر الشيخ: استقبلنا 585 شكوى من مواطنين خلال 3 أشهر تم فحصهم جميعا

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة في محافظة كفر الشيخ، إن إدارة خدمة المواطنين تلقت خلال الثلاثة أشهر الماضية 585 شكوى منها 567 شكوى فردية و18 شكوى جماعية، وجرى فحصهم جميعا.

وأضافت سلام، في بيان لها، أنه جرى فحص الشكاوى جميعاً، مشيرة إلى أن فحص الشكوى لا يستغرق سوى 5 أيام ونسبة إنجاز العمل 100%، موضحة أن إدارة خدمة المواطنين تستقبل الشكاوى من عدد من الجهات كرئاسة الوزراء والوزارات المختلفة، فضلاً عن بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، والشكاوى الإلكترونية الواردة من ديوان عام محافظة كفر الشيخ، وكذلك الشكاوى الواردة عن طريق البريد وعن طريق مكتب وكيل الوزارة.

ووفق بيان مديرية الصحة بكفر الشيخ، فأن متوسط الشكاوى الشهري، يعادل نحو 92 شكوى إلكترونيه وحوالى 50 شكوى بريدية ويتم فرز الشكاوى وتصنيفيها والتواصل مع الإدارات المعنية لاتخاذ اللازم نحو فحص الشكوى وحل أسباب النزاع ومن ثم الرد على مقدم الشكوى وإرسال الردود مرة أخرى.