بناء على وصيته.. تشييع جنازة حافظ أبوسعدة من مقابر العائلة بالغربية غدا

كشفت مصادر، أن أسرة الراحل حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قررت تشييع جنازته غدًا الجمعة، بمقابر العائلة بكفر شبرا قلوج، التابع لمركز زفتى بمحافظة الغربية.

وأوضحت المصادر لـ"الوطن"، أن تشييع جنازته بمقابر العائلة بالغربية، يأتي بناءً على وصية الراحل.

وفاة حافظ أبوسعدة بعد 18 يوما صراعا مع كورونا

وتوفى اليوم حافظ أبوسعدة بعد 18 يوما أقامها في المستشفى لتلقي العلاج من فيروس كورونا.

وأعلنت نهاد أبو القمصان الناشط الحقوقية وزوجة الناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة، وفاته، متأثرا بكورونا.

وأكدت في تصريحات لـ"الوطن"، إن الأسرة الآن تنتهي من إجراءات الدفن والجنازة.

وقالت عبر صفحتها: "حب عمرى وأبو أولادي وأعظم راجل شفته وعشت معاه وطول عمرى مسنودة عليه، الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي والمناضل الحقوقي، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لبى نداء ربه، إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعو له وادعولنا".