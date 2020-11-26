وفاة حافظ أبو سعدة متأثرا بكورونا

أعلنت نهاد أبو القمصان الناشط الحقوقية وزوجة الناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة، وفاته منذ قليل، متأثرا بكورونا.

وأكدت في تصريحات لـ"الوطن"، إن الأسرة الآن تنتهي من إجراءات الدفن والجنازة.

وقالت عبر صفحتها: "حب عمرى وأبو أولادي وأعظم راجل شفته وعشت معاه وطول عمرى مسنودة عليه، الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي والمناضل الحقوقي، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لبى نداء ربه، إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعو له وادعولنا"