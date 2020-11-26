محمد عبدالعزيز ناعيا حافظ أبو سعدة: كان شعلة نشاط في حقوق الإنسان

نعى محمد عبدالعزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو مجلس النواب، المحامي والناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الذي وافته المنية متأثرا بإصابته بكورونا.

وقال عبدالعزيز، عبر صفحته الشخصية: أنعى ببالغ الحزن والأسى، الحقوقي البارز والصديق العزيز الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، رجل شديد الاحترام والتواضع عرفته منذ سنوات طويلة، مدافعا عن الحق، وشعلة نشاط في مجال حقوق الإنسان ومحام قدير.. خبر وفاته اليوم، خبر شديد الحزن على كل المهتمين بحقوق الإنسان، وكل من عرف الفقيد على مدار سنوات عمره، مدافعا صلبا عن العدالة والحقوق.

وكشف علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وأحد الأصدقاء المقربين من الراحل حافظ أبو سعدة، كواليس إصابة "ابو سعدة" بفيروس كورونا ورحيله جراء المرض.

وقال شلبي لـ"الوطن": جثمان الفقيد متواجد حالياً في مستشفى وادي النيل بالقاهرة، موضحا أنه توفى بالمستشفى، بعد فترة أقامها للعلاج من كورونا.

وأضاف أن أبوسعدة كان يعالج من فيروس كورونا، منذ أصابته قبل نحو 18 يوما، حيث بدأ رحلة علاج حتى لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.

وأكد شلبي، أن رحيل الفقيد الراحل خسارة كبيرة للوسط الحقوقي والإنساني، ناعيا إياه، مشيرا إلى أن تفاصيل موعد الجنازة والصلاة عليها، لم يحدد حتى الآن.

وغيب الموت الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وحافظ أبو سعدة سياسي مصري، وناشط في مجال حقوق الإنسان والرئيس الحالي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأعلنت نهاد أبو القمصان الناشط الحقوقية وزوجة الناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة، وفاته منذ قليل، متأثرا بكورونا.

وأكدت في تصريحات لـ"الوطن"، إن الأسرة الآن تنتهي من إجراءات الدفن والجنازة.

وقالت عبر صفحتها: "حب عمرى وأبو أولادي وأعظم راجل شفته وعشت معاه وطول عمرى مسنودة عليه، الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي والمناضل الحقوقي، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لبى نداء ربه، إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعو له وادعولنا"