"إلحاق العمالة": 2 مليون عامل سيدخلون السوق العراقي مع إعادة الإعمار

قال عبدالرحيم المرسي عضو شعبة إلحاق العمالة بالخارج بغرفة تجارة القاهرة، إن المستهدف لعودة العمالة المصرية للعراق، سواء من الشركات المقرر لها العمل فى إعادة الإعمار، أو العمالة عن طريق شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، يصل إلى 2 مليون عامل مصري، وذلك فور الانتهاء من الترتيبات النهائية لبدء الأعمال وإعادة الإعمار.

وأضاف المرسي، فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن عودة العمالة المصرية السوق العراقي على غرار فترة الثمانينيات، وكان عددها 6 ملايين عامل مصري، مرهون بإعادة الأعمار والتنسيق مع القنوات الرسمية، وعلى رأسها الخارجية المصرية، لافتا إلى أن النصيب الأكبر سيكون لقطاع التشييد والبناء.

ولفت إلى أن مؤتمر الكويت الدولى لإعادة إعمار العراق، الذى عقد منذ عامين، أتاح فرصة حقيقية لقطاع الأعمال المصرى، للمشاركة فى مشروعات البنية التحتية وغيرها من الأنشطة كثيفة العمالة، والتى تسمح برفع معدلات فرص العمل للعمالة المصرية فى كافة التخصصات.وعلى الرغم من إرجاؤه إلا أن الشركات المصرية، لديها الرغبة فى المشاركة فى إعادة إعمار العراق.

وحذر المرسى، من الشركات الوهمية غير المرخصة، والتى تقوم بتجميع جوازات سفر وأموال من مواطنين لخداعهم بفرص عمل وهمية بدولة العراق الشقيق، مؤكدا انه يجب الرجوع للقنوات الشرعية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الشركات، كاشفا عن استعداد 1200 شركة إلحاق عمالة لمد السوق العراقى بالعمالة المصرية.

وأضاف أن الشركات قامت منذ فترة بإعداد قائمة بالمهن الأكثر طلبًا فى الأسواق الخارجية ومنها السوق العراقى وهوماياتى تماشيا مع طلب وزارة القوى العاملة لشركات الحاق العماله بالجدية فى العمل وبكفاءة أعلى، بزيادة معدلات توفير فرص العمل للمصريين بالخارج، والتواجد بشكل أكبر فى سوق العمل الخارجية.

والتحرك غير التقليدى فى الأسواق القديمة، وذلك من خلال متابعة الشركات للغرف التجارية بالدول العربية، عن طريق إرسال مندوبين للتفاوض معها لفتح مجال لتوفير فرص عمل جديدة، مشددًا على عدم اقتصار دور الشركات على إنهاء إجراءات تأشيرات العمل والتعقيب والتصديق على شهادات ومستندات المسافرين فقط.