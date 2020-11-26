عمليات كفر الشيخ: نتابع سقوط الأمطار على مدار الساعة

أكد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الانتهاء من تطوير غرفة عمليات ديوان عام المحافظة، بأحدث الأجهزة والمعدات، لمتابعة أي أحداث طارئة في 11 مركز و3 مدن، على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى القرى والنجوع والتوابع، حيث يجري تقسيم المدن إلى قطاعات، وتعرض الشاشات جميع التحركات في مختلف القطاعات، بما في ذلك متابعة الأمطار على مدار 24 ساعة.

وقال "مبروك"، في لقاء مع برنامج "غرفة الأخبار"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، مساء اليوم الخميس، إنه يتم متابعة تراكمات المياه لحظياً، وأضاف أن المحافظة استعدت لموسم الأمطار منذ فترة كبيرة، حوالي شهر، للوقوف على كل المساعدات التي تتم في فصل الشتاء، والتعامل مع الأمطار، وتم تفقد المعدات التي ترفع المياه، معرباً عن شكره لكل الهيئات الأخرى التي تشارك أجهزة المحافظة ومجلس مدينة كفر الشيخ في التصدي للأزمة.

وتابع رئيس مركز مدينة كفر الشيخ أن الأمطار كانت غزيرة على السواحل الشمالية، اليوم الخميس، ولكن مع المتابعة المستمرة من المحافظ وغرفة العمليات، تم التصدي والتعامل للأزمة في حينها لخدمة المواطنين، مشيراً إلى أن الغرفة تعاملت مع الأزمات المصاحبة لسقوط الأمطار، مثل الكهرباء وغيرها، مع رفع درجة الاستعداد على مدار 24 ساعة، لحين انتهاء الأزمة.