انتظام الدراسة بمدارس وجامعة كفر الشيخ بعد تعطيلها أمس

انتظمت الدراسة اليوم الخميس، في مدارس وجامعة كفر الشيخ، بعد تعطيلها أمس الأربعاء، بسبب موجة من الطقس السيئ.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أكد أن المحافظة رفعت حالة الطوارئ للدرجة القصوى، واستعدت لمواجهة هطول الأمطار المتوقعة، حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، خلال الـ3 أيام المقبلة.

وشدد المحافظ، في بيان له، على رؤساء المراكز والمدن بمتابعة الأحوال الجوية في الأنحاء كافة، وسرعة رفع مياه الأمطار المتوقع سقوطها أولا بأول، ورفع تقرير بالأعمال التي تمت في حينه.

وشمل قرار تعطيل الدراسة جميع كليات ومعاهد الجامعة، مع استمرارها "أونلاين"، وفقا للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، نظرا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقا للمعلومات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس.

واستثنى من ذلك القيادات والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، والأمن الجامعي، والعاملين في إدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوباتجيات، وما يحدده عمداء الكليات والمعاهد وفق احتياجات كلياتهم ومعاهدهم، حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

ونشرت بعض الصفحات الرسمية للإدارات التعليمية، مساء أمس، منشورات تفيد تعليق الدراسة اليوم، في الوقت الذي أكد فيه أحد المسؤولين تعليق الدراسة، إلا أن محافظ الأقليم، نفى ذلك، مؤكدا استئنافها رغم هطول أمطار غزيرة ببعض مناطق المحافظة الشمالية، من بينها مركز بلطيم وقراه.