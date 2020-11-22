صور.. نفوق 4 آلاف كتكوت في حريق بمزرعة دواجن بالمنوفية

نشب حريق هائل في مزرعة دواجن ومخزن للبلاستيك بقرية البرانية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، حيث تم الدقع بـ4 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق بعد أكثر من 3 ساعات.

وتسبب الحريق الهائل في نفوق 4000 دجاجة عمر 12 يوم "كتكوت"، وتدمير مخزن البلاستيك بشكل كامل، كما تم تدمير المبنى، ولم تنتج عن الحريق إصابات في الأرواح.

وبالانتقال والفحص تبين لوحدة مباحث أشمون، احتراق مخزن بلاستيك، ملك المواطن "ط.س"، ومؤجر إلى "خ.ع"، وامتد الحريق للطابق الثاني عبارة عن مزرعة دواجن يستأجرها "ع.و"، ما أدى لنفوق 4000 دجاجة صغيرة، ولا توجد إصابات أو خسائر في الأرواح. وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بنشوب حريق بمخزن للمواد البلاستيكية الخردة بقرية البرانية للتابعة لدائرة المركز، وامتد الحريق للوصول إلي الطابق الأول العلوي وبه مزرعة دواجن ما أدي إلى نفوقها كلها، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية. وبسؤال مستأجر مخزن البلاستيك، أكد أن سبب الحريق ماس كهربائي ونفى الشبهه الجنائية، وحُرر محضر بالواقعة برقم 20176 إداري، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.