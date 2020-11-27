جولات مكثفة لمرشحي دمياط.. و4 من الخاسرين يدعمون مستقبل وطن في الإعادة

كثف المرشحون بدائرة دمياط من جولاتهم الانتخابية بقرى دمياط، وتحديدا بكفر البطيخ.

وأعلن عدد من المرشحين الخاسرين في الجولة الأولى دعمهم وتحالفهم مع أيمن يوسف رخا، مرشح حزب مستقبل وطن، ابن مسقط رأسهم في جولة الإعادة.

وعقد ضياء الدين داود، عدة لقاءات مع قبائل العرب، ليفترش معهم الأرض و يتناولون الشاي في إحدي لقاءاته بهم ويركز المرشحين إلى حد كبير على مركز كفر البطيخ وقرية السنانية باعتبارهم من أكثر المناطق التي تشهد تصويت مرتفع في الاستحقاقات الانتخابية.

وقام ضياء الدين داوود المرشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة دمياط بجولة انتخابية التقى خلالها بكبار و شباب قبائل عرب الحلمية و الركابية، كما افترش داوود الأرض مع عوائل العرب و تناول معهم الشاي ليستمع إلى مشاكلهم ويتحدث معهم عن برنامجه الانتخابي.

وقام داوود بعقد مؤتمر جماهيري بقرية السنانية بضيافة كبار ورموز وشباب عائلات السنانية على أحد كافيهات القرية كما قام داوود بجولة انتخابية بأحياء دمياط القديمة مثل " صلاح الدين والمنشية وسوق الحسبة والشوارع المحيطة " حيث التقى بصناع الأثاث بورشهم ومعارضهم فضلا عن زيارته للبازارات و المكتبات ومحلات الملابس والمقاهي ومحلات الأقمشة.

وأصدر ضياء بيانا للرد على حملات التشويه التي شنها عدد من أنصار أحد المرشحين عليه قال فيه: "أواصل حملتي الانتخابية طامعا في اختياركم لي ممثلا لكم تحت قبة البرلمان وخادما لكل منكم كما كنت دائما، أشرف بتمثيلكم وأقدر دعمكم لي الذي يزيدني إصرارا على تحقيق أملنا وحلمنا، أحترم كل قرار منكم، وأقدر كل اختيار لكم، احترامي لكل إنسان في أي قرية أو مدينة، الجميع من أهالي الدائرة يستحق الأفضل، وكل مواطن في الدائرة له حق أن يكون لديه نائب يعي جيدا دوره الرقابي والتشريعي داخل مجلس النواب، ويتفهم أنه خادم لكل شخص في دائرته وملتزم بأن يسعي لخدمته والسعي لمساندته، وألا ينفصل عن أهالي دائرته ويعيش معهم وبينهم كواحد منهم، خادما لكل فرد فيها مهما كان صفته، تعودت ألا أكره ولا أعرف ثقافة الانتقام أو تصفية الحسابات حتي مع من يسعي لذلك، وحتي مع من اختلف معي، له مني كل احترام، طريقي الوحيد هو أن أنال شرف تمثيلكم، وأملي أن نخرج جميعا للجان الانتخاب لاختيار الأفضل من وجهة نظركم.

و أضاف في بيانه: المتنافسين الثلاثة هم أخوة وأصدقاء أعزاء أحمل لهم كل حب واحترام وتقدير، وهم يسعون معي نيل تشريف تمثيلكم وخدمتكم، كل الحب والتقدير والاعتزاز لكل مواطن في الدائرة الأولي التي ترشحت عنها، فكلنا واحد وجميعنا نسعي لأن نعيش حياة كريمة نحقق فيها كل ما نتمناه، وفقنا الله جميعا. وافتتح بصل المقر الخدمي الخاص به بقرية السنانية بحضور عدد من كبار عائلات القرية و شبابها.

وأعلن عدد من المرشحين الخاسرين بالجولة الأولى دعمهم و تأييدهم لأيمن يوسف رخا مرشح حزب مستقبل وطن في جولة الإعادة وهم "سامي بلح الذي خاض الانتخابات عن حزب الوفد، والدكتور ياسر الحمادي ووحيد هلال وعدي الألفي".

وقام ياسر أبو هندية نقيب المحامين في دمياط، بلقاء عدد من الشباب في مكتبه إضافة إلى قيامه بجولة انتخابية ولقاءه بعدد من المواطنين لعرض برنامجه الانتخابي والاستماع لمشاكلهم.