18 توجيها عاجلا للارتقاء بـ"التعليم الفني" بالعاصمة.. منها مجموعات تقوية

أصدرت مديرية التعليم بالقاهرة بقيادة محمد عطية، مدير المديرية، عدة توجيهات للارتقاء بالتعليم الفني، وإحداث ثورة فى هذا المجال، لمواكبة التعليم الفني سوق العمل، بما يواكب "رؤية مصر 2030".

جاء ذلك بعد اجتماع الدكتور خالد عبده، مدير عام التعليم الفني ومديري التعليم الفني بالإدارات من التعليم الصناعي والتجاري والتنسيق الفني والتجهيزات.

وجاءت التوصيات كالآتي:

1- التشديد على متابعة مدارس التعليم الفنى يوميا للتأكد من حسن سير العملية التعليمية طبقا لخطة الدراسة المعتمدة والمناهج الدراسية لكل تخصص.

2- التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية طوال فترات الدراسة والحرص على التباعد الاجتماعي، والتعقيم المستمر للمدارس والآلات والمعدات وكافة التجهيزات التي يستخدمها الطلبة ويتدربون عليها.

3- التغلب على المعوقات التى تقابل المدارس الفنية وتفعيل الخطط الدراسية بين المدرسة ومنصة ادمودو الإلكترونية تحت إشراف مدير عام الإدارة التعليمية.

4- متابعة الجداول الدراسية لكل مدرسة وفقا للخطة الدراسية الواردة من الوزارة وإعلانها فى مكان ظاهر.

5- متابعة استلام الكتب المدرسية لجميع الطلاب والإبلاغ عن أى عجز فى الكتب المدرسية عن طريق مدير عام الإدارة التعليمية ومخاطبة الشئون المالية والإدارية بهذا العجز والعمل على حل المشكلات الناتجة عن تأخر الكتب المدرسية أو الكتب لم يتم طباعتها.

6- الاهتمام بالنظافة العامة وخاصة دورات المياه والأفنية والتشديد على الإشراف المدرسى.

7- المتابعة الدقيقة لفصول الخدمات.

8- إعلان مجموعات التقوية بالمدارس بمكان ظاهر وتنفيذ جدول المجموعات المدرسية على الواقع وفى مواعيدها المعتمدة من الإدارة المدرسية والإدارة التعليمية.

9- سرعة موافاتنا بنماذج الإحصاء الاستقرارى وتقارير فحص الملفات.

10- الاهتمام بالصيانة البسيطة للمعدات والأجهزة وتفعيل لجنة الصيانة بالمدرسة للمحافظة على الآلات والمعدات والأجهزة من التلف وإبلاغ الهيئة العامة للأبنية التعليمية عن الأعطال الخارجية عن الصيانة البسيطة عن طريق إدارة التجهيزات بالمديرية.

11- سرعة موافاة إدارة التنسيق الفني بالمديرية بما يلي:

"ميزانيات المدراس - حصر الوظائف لجميع هيئات التدريس بجميع التخصصات على CD - حصر وظائف العاملين بمكتب التعليم الفنى بكل إدارة تعليمية CD+ ورقي - صحف أحوال حديثة لمديرى إدارات التعليم الفنى + مديرى المدراس بجميع نوعياتها - الإفادة من مدير إدارة التعليم الفنى بتقييم مديرى المدارس التعليم الفنى بنوعياته، والعاملين بمكتب التعليم الفنى - تقديم المستندات الخاصة بتغيير المسمى الوظيفى على النموذج الحديث طبقا للقرار (41)".

12- التأكد من صرف المخصصات المالية للمدارس.

13- سرعة موافاتنا بأذون الصيانة ومحاضر الفحص للمعدات والحالات - حصر الآلات والمعدات على وجه السرعة.

14- ضرورة الالتزام عند الصرف بالاعتمادات المقررة لكل تخصص.

15- متابعة المدارس التى يوجد بها صيانة شاملة عن طريق مسئول التطوير والجودة بالإدارة.

16- لا يتم توقيع للمقاول على أى مستند يفيد باستلام المدرسة إداريا إلا فى وجود مسئول التطوير والجودة بالمديرية.

17- الحرص على وجود مسئول التطوير والجودة أو من يتم تكليفه يوم الأحد من كل أسبوع

18- سرعة التواصل والاستجابة من مسئول التطوير والجودة أو من يتم تكليفه من قبل إدارة التعليم الفنى.