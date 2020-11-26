"الصحة" تحذر المدخنين: السجاير هتجيب لكم الضغط

"السجاير هتجيب لكم الضغط"، كان ذلك لسان حال وزارة الصحة والسكان، لتوعية المدخنين من المصريين من الجنسين، والذي استعرض أحد المخاطر الصحية للتدخين خلال منشور توعوي صادر عن الوزارة.

وقالت الوزارة، ضمن الحملات التوعوية التي تنظمها في حملة "100 مليون صحة": "اجعل التدخين عدوك الأول والأخير".

وتابعت: "إقلاعك عن التدخين يحميك من الإصابة بارتفاع ضغط الدم".

وشددت الوزارة على أن المدخنين هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، لافتة إلى أن الحملة يمكن أن تساعد في هذا الصدد.

وأشارت إلى وجود عيادات متنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في انتظاركم يومياً بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجاناً.

وأوضحت الوزارة أن أماكن العيادات المتنقلة الأقرب لكل مواطن، متواجدة على تطبيق "صحة مصر"، والتي يمكن تحميلها على الهاتف المحمول، سواء كانت عبر تطبيق يعمل بتكنولوجيا "الأندرويد"، أو "الأيفون".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، تضع "التدخين"، ضمن أكثر 4 عوامل خطورة للإصابة بالأمراض غير السارية أو غير المعدية.

وتضم قائمة الأمراض غير السارية كلاً من أمراض القلب، والأوعية الدموية، والسرطان، والسكر، وأمراض الصدر المزمنة.

وحسب منشور توعوي صادر عن "100 مليون صحة"؛ فإن الأمراض غير السارية تعد السبب الأساسي للوفاة المبكرة والإعاقات المزمنة عالمياً ولقد زادت معدلات الأمراض غير المعدية نتيجة زيادة أربعة عوامل خطورة أساسية وهي: استهلاك التبغ (التدخين)، عدم ممارسة النشاط البدني، والتناول الخطر للكحول، والتغذية غير الصحية.

وقالت إن في مصر تعتبر الأمراض غير المعدية هي السبب الرئيسي للوفاة، بإجمالي 80% من وفيات المصريين.

وتأتي أمراض القلب والأوعية الدموية كمسئول عن معظم الوفيات بنسبة 46%، يليها السرطان بنسبة 14%، والأمراض الصدرية المزمنة بنسبة 4%، والسكر بنسبة 1%.