آخرها بسبب التدخين في الفصل.. الاعتداء على المدرسين عرض مستمر

"مربي الأجيال وحامل لواء العلم".. المعلم دائما ناقل للحضارة والفكر والثوابت والأخلاق للطلاب أجيالا وراء بعضها البعض، يزرع فيهم القيم الدينية والثوابت الوطنية، ليحمل الطلاب من بعده رايات النور في شتى المجالات العلمية.

مواقف عديدة حدثت خلال الفترة الأخيرة، توضح أن هناك قصورا كبيرا في التربية والأخلاق، من خلال تعامل سيىء مع المدرس الذي يحمل بين كفيه "العلم والمعرفة" ويقوم بنقلها إلى النشء، منا يثبت وجود قصور سواء من خلال دور الأسرة أو المدرسة التي أصبحت مرتعا للمواقف الخارجة عن التربية من خلال مواقف لا أخلاقية.

الاعتداء على المعلم، أصبحت ظاهرة خلال السنوات الأخيرة والتي تنذر بكارثة وفق ما أكده تربويون، الذين طالبوا بوضع حلول سريعة لحل تلك الظاهرة بدلا من تفاقمها.

آخر المواقف التي شهدت اعتداء طالب على مدرس، كان اليوم حيث نشبت مشاجرة بين معلم وطالب داخل مدرسة الثانوية الفنية الزراعية بنجع حمادي بقنا، حيث شاهد المدرس طالبا يدخن سجائر أثناء الحصة فطلب منه إطفاءها وإلقاءها من يده فرفض الطالب.

على إثر ذلك أخذ المدرس السجائر منه عنوة، بعدها تعدى الطالب على المعلم ونشبت المشاجرة، ومن جانبها قررت إدارة نجع حمادي التعليمية، التحقيق في الواقعة، كما قررت فصل الطالب 15 يوما.

وشهد عام 2020 عددا من حالات الاعتداء على مدرسين، ومن بينها الاعتداء على عبدالمنعم سعد المدرس بمدرسة سمنود الإعدادية الجديدة بنين، من ولي أمر طالب مستخدما آلة حادة مما استدعى إجراؤه عملية جراحية، موجها رسالة حزينة "أفكر جديا في الاستقالة من التعليم".

يقول المدرس، إن مشاجرة وقعت بين طالبين وفضها، بعدها جاء والد طالب إلى المدرسة وقال لي: "أنا جاي أضربك؛ وأخرج سلاحا واعتدى عليّ، وأصابني بكسر أسفل الركبة الأمر الذي استدعى نقل عظمة من الحوض لمعالجة هذا الكسر".

كما شهد عام 2020 اعتداء 4 أشخاص بينهم ولي أمر، على كامل الشناوي المدرس بمدرسة جلال الدين الابتدائية بالمحلة، بعد اقتحام المدرسة، بسبب دفاعه عن تلميذ، ما أدى إلى إصابته بجرح قطعي في الوجه مستخدمين أسلحة بيضاء.

وكلفت نقابة المهن التعليمية، محامٍ لرفع دعوى قضائية لاستعادة حق المعلم كامل الشناوي الذي تم التعدي عليه بمطواة من ولي أمر داخل مدرسة بالمحلة الكبرى.

وأكد العاملون في المدرسة، أن ولي أمر طالب حضر برفقة صديقة لضرب طالب اعتدى على ابنه في اليوم السابق، وقتها تدخل المدرس لمنع ذلك، فقام ولي أمر الطالب بالاعتداء على المدرس بمعاونة أشخاص آخرين.