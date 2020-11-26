مفاجأة للقطاعين الخاص والحكومي.. الإجازات السنوية تصل لـ5 أشهر

نص قانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بإصدار قانون العمل، أن تكون مدة الإجازات السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزداد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

كما أشار القانون إلى أنه إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.

وتستعرض "الوطن" في هذا السياق عدد أيام الإجازات التي يحصل عليها الموظفون بالقطاعين الخاص والحكومي خلال 2021، وفقا لما نص عليه قانون العمل 12 لسنة 2003، وقانون الخدمة المدنية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الإجازات التي يحصل عليها الفئة الأولى من موظفي القطاع الخاص 2021

ـ تحصل الفئة الأولى على 145 يوما مقسمة إلى 21 يوما إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، بالإضافة إلى 105 أيام "أيام الجمع والسبت"، و19 يوما عطلات رسمية.

ـ تصل أيام الإجازات إلى 154 يوما حيث تصل الإجازة السنوية مدفوعة الأجر إلى 30 يوما متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوز سن الخمسين عاما، بالإضافة إلى 105 أيام "أيام الجمع والسبت"، و19 يوما عطلات رسمية.

الإجازات التي تحصل عليها الفئة الثانية من موظفي القطاع الخاص 2021

ـ تحصل الفئة الثانية على 93 يوما مقسمة إلى 21 يوما إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، بالإضافة إلى 53 يوما "أيام الجمع"، و19 يوما عطلات رسمية.

ـ تصل أيام الإجازات إلى 102 يوم حيث تصل الإجازة السنوية مدفوعة الأجر إلى 30 يوما متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوز سن الخمسين عاما، بالإضافة إلى 53 يوما "أيام الجمع"، و19 يوما عطلات رسمية.

كما أوضح القانون أن صاحب العمل يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

على أن يلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

وأشار القانون إلى أنه في جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا، انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل، لهذا الرصيد.

قانون الخدمة المدنية يحدد الإجازات للعاملين بالدولة

حددت المادة 49 من قانون الخدمة المدنية لسنة 2016 الإجازات التي يحصل عليها العاملين بالدولة، حيث نص القانون على أن الموظف يستحق إجازة إعتيادية سنوية، بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على النحو التالي:

ـ 15 يوما في السنة الأولى، وذلك بعد مضي 6 أشهر من تاريخ استلام العمل.

ـ 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

ـ 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.

ـ 45 يوما لمن تجاوز سن الـ 50 .

كما يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما، دون التقييد بعدد سنوات الخدمة.

الإجازات التي يحصل عليها العاملون بالدولة

1ـ في الحالة الأولى يحصل العامل على 139 يوما مقسمة إلى 15 يوما إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمن أمضى 6 أشهر من تاريخ استلام العمل، بالإضافة إلى 105 أيام "أيام الجمع والسبت"، و19 يوما عطلات رسمية، وفي حالة كانت الإجازة الأسبوعية تقتصر على يوم الجمعة فقط يصبح إجمالي عدد الإجازات 87 يوما فقط.

2ـ في الحالة الثانية يحصل العامل على 145 يوما مقسمة إلى 21 يوما إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، بالإضافة إلى 105 أيام "أيام الجمع والسبت"، و19 يوما عطلات رسمية، وفي حالة كانت الإجازة الأسبوعية تقتصر على يوم الجمعة فقط يصبح إجمالي عدد الإجازات 93 يوما فقط.

3ـ في الحالة الثالثة يحصل العامل على 154 يوما مقسمة إلى 30 يوما إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة، بالإضافة إلى 105 أيام "أيام الجمع والسبت"، و19 يوما عطلات رسمية، وفي حالة كانت الإجازة الأسبوعية تقتصر على يوم الجمعة فقط يصبح إجمالي عدد الإجازات 102 يوما فقط.

4ـ في الحالة الرابعة يحصل العامل على 169 يوما مقسمة إلى 45 يوما إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمن تجاوز سن الـ 50، بالإضافة إلى 105 أيام "أيام الجمع والسبت"، و19 يوما عطلات رسمية، وفي حالة كانت الإجازة الأسبوعية تقتصر على يوم الجمعة فقط يصبح إجمالي عدد الإجازات 117 يوما فقط.