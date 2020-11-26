الأعلى للإعلام: مبادرة "لا للتعصب" تضيء سماء القاهرة

قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إنه قد أضاءت الأنوار الساطعة برج القاهرة بألوان العلم المصري وعبارة "مصر أولا.. لا للتعصب" مبادرة وزارة الشاب والرياضة والمجلس الأعلى للإعلام التي اطلقها الوزير أشرف صبحي والكاتب الصحفي كرم جبر.

وأشار المجلس في بيان عنه قبل قليل إلى أن المبادرة تدعو إلى نبذ التعصب وإعلاء الروح الرياضية، و تقديم مصر في الصورة التي تليق بها أمام شعوب العالم المتابعة للمباراة.

وتابع: لقيت المبادرة نجاحا جماهيريا لم يحدث من قبل وعقدت عشرات اللقاءات والاجتماعات لترويج المبادرة في الجامعات والأندية ومراكز الشباب والمواقع الجماهيرية لشرح أهداف المبادرة واعتبارها خطة التحرك بين وزارة الشباب والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال العام القادم.

وأشار المجلس إلى أنه تم وضع استراتيجية شبابية إعلامية تستهدف إعلاء الروح الرياضية للشباب "لنبذ التعصب الديني والسياسي والأخلاقي ونشر التسامح والمحبة للشباب، واتفقا على البدء فورا في تفعيل بنود المبادرة عقب المباراة، بحسب البيان.

وكان المجلس قد أطلق بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة مبادرة لنبذ التعصب، وحذّر من ارتكاب أي مخالفات للأكواد الرياضية التي أصدرها، خاصة ما يتعلق بتغطية مباراة القمة المقبلة بين فريقي الأهلي والزمالك في إطار نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 2020 والمقرر إقامتها غدا الجمعة.

وأشار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أنّه شكل غرفة رصد لمتابعة التغطية الإعلامية وينشر تقريرا بذلك، يتضمن الجوانب الإيجابية، والكشف عن السلبيات، والتأكيد على احترام مشاعر لاعبي وجماهير الناديين، مؤكدا ثقته في حياد وموضوعية ونزاهة وسائل الإعلام، وابتعادها عن التعصب والتحيز، حتى تخرج هذه المناسبة في صورة تليق بمصر والمصريين.

وشدد المجلس على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد التغطية لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في إطار نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم المقررة الجمعة المقبل، وجاء من ضمن إلزامات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للبرامج الرياضية ما يلي:

- الالتزام بالحيادية.

- عدم التحيز للانتماء الفردي لأي من أسرة البرنامج.

- إيجاد قاموس رياضي لتثقيف المشاهدين.

- إرساء ثقافة رياضية متنورة وغير متعصبة.

- نبذ كل أشكال التعصب بين الجماهير نتيجة لانتمائهم الرياضي.

- مراعاة التنوع في المحتوى والضيوف.

- عدم تسييس المحتوى وربطه تلميحًا وتصريحًا بأوضاع الشارع.

- عرض ما تحقق من إنجازات لوجستية وبنية أساسية وتشريعات للنهوض بالرياضة المصرية.

- حماية حقوق الملكية للمحتوى والأرشيف وملاءمة الموسيقى والصور والرسوم والديكور والإكسسوارات للمحتوى الرياضي.

- مراعاة خصوصية البيت والنشء في القاموس اللفظي المستخدم وعدم التدخل في أعمال التحكيم والتدريب.