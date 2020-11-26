انتصار السيسي: الرئيس يحب عمله جدا.. "اتجوزنا الخميس نزل الشغل الأحد"

كشفت السيدة انتصار السيسي، زوجة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحب عمله كثيرًا منذ بداياته وليس الآن فقط، وهذا كان واضحا بشكل كبير منذ ارتباطها به، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك "شهر عسل" بعد الزواج، بسبب ضيق الوقت لديه وحبه لعمله.

وأضافت قرينة الرئيس، خلال لقاء خاص مع الإعلامية إسعاد يونس عُرض من خلال فضائية "dmc"، أنها ارتبطت بالرئيس السيسي في أثناء وجودهما في الكلية، ومن ثم جاء الزواج بعد تخرجهما من الكلية: "كان فيه ترحيب كبير في البداية بالارتباط والخطوبة لحد ما اتخرجنا واتجوزنا".

وتابعت: "مكنش فيه شهر عسل، عشان مكنش فيه وقت إحنا اتجوزنا الخميس نزل الشغل الحد، هو بيحب شغله جدًا، وله أسبقية في تفكيره على المرحلة اللي هيدخل عليه، وده من صغره، ويعشق أن يدخل في كافة التفاصيل، ويحب المتابعة والتواصل".