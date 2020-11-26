"صاحبة السعادة" تعرض صورا نادرة للرئيس السيسي وعائلته

عرضت الإعلامية إسعاد يونس صورًا نادرة للرئيس عبدالفتاح السيسي برفقة عائلته، خلال لقاء خاص مع قرينة الرئيس انتصار السيسي عبر فضائية "دي إم سي"

وظهر في الصور التي عرضتها "إسعاد يونس" الرئيس السيسي في سن الشباب، وصورًا لعائلته بالكامل، ووالده.

وتحل السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضيفة على قناة "DMC"، في أول حوار تلفزيوني لها، مع الإعلامية إسعاد يونس.

وتطرقت، الإعلامية إسعاد يونس، خلال برومو الحلقة، بكلمات جميلة ومعبرة عن انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية دائما، وسيتطرق الحديث إلى نشأة رئيس الجمهورية في حي الجمالية حتى أصبح رئيسا لمصر.