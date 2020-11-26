السيدة انتصار السيسي عن الرئيس: شخصيته لم تتغير.. ومكنتش بعرف اعمل أكل صبر عليا وعلمني

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن شخصية الرئيس لم تتغير من أول يوم في زواجهما وحتى الآن: "مكنتش بعرف أعمل أكل هو اللي علمني، وبقى يقف معايا ويساعدني بمنتهى طولة البال".

وأضافت السيدة انتصار، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "دي إم سي"، أن السيسي كان في منتهى الحنية معها، متابعة: "إنسان حنين جدًا على أسرته كلها، مش أسرته الصغيرة بس، بل أسرته الكبيرة كمان، اللي هي والدته وإخواته والناس كلها شايفة الصفة دي فيه".

وتنفرد شبكة قنوات DMC بأول لقاء خاص في تمام التاسعة من مساء الليلة، مع انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحاورها الإعلامية إسعاد يونس، إذ تضمن البرومو حديثًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشأته في حي الجمالية، وبعض اللفتات الإنسانية للرئيس السيسي ودعوات الكثيرين له.

وجاء في البرومو، أن نوفمبر شهر مهم في حياة عائلة مصرية أصيلة في حي الجمالية: "وبعد شوية التاريخ أهميته بدأت تكبر بقيمة الشخصية اللي اتولدت فيه لحد ما بقى مهم بقيمة بلد كبيرة بحجم مصر".