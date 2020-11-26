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"الصحة العالمية": قد نعود للوضع الطبيعي 2021 مع ظهور اللقاحات

رايان: ستسمح لنا بتفادي الإغلاق لكنها لن تعني "صفر إصابات"

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وكالات:
10:17 م | الخميس 26 نوفمبر 2020
مايك رايان مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية

مايك رايان مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية

رجح مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان أنه سيكون من المحتمل العودة إلى الوضع الطبيعي العام المقبل مع ظهور اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال رايان في تصريح لقناة RTE التليفزيونية الأيرلندية، اليوم الخميس، بحسب ما نشرت روسيا اليوم: "أعتقد أن الحياة كما عرفناها أمر محتمل جدا، لكننا سنضطر للاستمرار بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي".

وتابع أن "اللقاحات لا تعني "صفر كوفيد". وإن ظهور اللقاحات، إضافة إلى إجراءاتنا الحالية، سيسمح لنا بتسوية المنحنى بالفعل، وتفادي الإغلاق وتحقيق السيطرة الفعالة على المرض".

ودعا لتقليص فرص نشر العدوى، وخصوصا في فترة أعياد الميلاد، مشيرا إلى ضرورة تفادي التجمعات الكبيرة للناس.

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