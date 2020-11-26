"أسترازينيكا": نحتاج إلى إجراء مزيد من الأبحاث على اللقاح ضد كورونا

قال رئيس شركة تصنيع الأدوية البريطانية "أسترازينيكا"، اليوم الخميس، إن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الأبحاث على اللقاح الذي تطوره لمحاربة "كوفيد-19"، بعد بروز أسئلة حول الحماية التي يمكن أن يقدمها.

وقال الرئيس التنفيذي باسكال سوريو لوكالة "بلومبرج"، "الآن بعد أن وجدنا ما يبدو أنه أكثر فاعلية، علينا التحقق من صحة ذلك، لذلك نحتاج إلى إجراء دراسة إضافية"، وفقا لما نشرته شبكة "يورونيوز".

واستأنفت الشركة تجاربها على اللقاح المحتمل لفيروس كورونا تطوره جامعة إكسفورد، نهاية أكتوبر الماضي، بعد وفاة أحد المتطوعين في البرازيل.

وأشارت "بي بي سي" إلى أن هيئة الصحة البرازيلية لم تقدم أي تفاصيل عن وفاة المتطوع بسبب البروتوكولات الخاصة بسرية معلومات المرضى، مشيرة إلى أن جامعة إكسفورد قالت إن "التقييم الدقيق" لم يكشف عن وجود أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

وقالت شركة أسترازينيكا في بيان، إنها لا تستطيع "التعليق على الحالات الفردية"، لكنها تؤكد أنه "جرى اتباع جميع عمليات المراجعة المطلوبة".

وأضافت الشركة: "يجري تقييم جميع المؤشرات الطبية المهمة بعناية من جانب مراقبي التجربة ولجنة مراقبة السلامة المستقلة والسلطات التنظيمية، لم تؤد هذه التقييمات إلى اكتشاف أية مخاوف حول استمرارية التجارب".

وأعلنت شركة "أسترازينيكا"، في سبتمبر الماضي، وقف تجاربها في المرحلة الثالثة بسبب مرض أحد المتطوعين، حيث كان يأمل العالم أن يكون اللقاح الأول ضد كورونا الذي يطرح في الأسواق العالمية، خاصة بعد نجاح اختبار كل من المرحلتين الأولى والثانية.

وأظهر تحليل مفصل أجراه علماء مستقلون، أن لقاح كورونا الذي طورته جامعة أوكسفورد البريطانية وتعمل شركة أسترازينيكا على إنتاجه يتبع بدقة التعليمات الجينية المبرمجة فيه من قبل مطوريه، مشيرًا إلى أن اللقاح نجح في إثارة استجابة مناعية قوية ضد الفيروس.

وقال ديفيد ماثيوز، الخبير في علم الفيروسات من جامعة بريستول، الذي قاد البحث "إن اللقاح يفعل كل ما توقعناه، وهذه أخبار جيدة فقط في معركتنا ضد المرض".