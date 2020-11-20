بورصة الدواجن اليوم الجمعة 20-11-2020 في مصر.. الأسعار مستقرة

استقرت بورصة الدواجن في بداية اليوم، بعد أسبوع من الاستقرار، وفقًا لبيانات غرفة الثروة الداجنة، حيث وصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء من 20 إلى 21 جنيها من المزرعة.

وتستعرض "الوطن"، تفاصيل بورصة الدواجن وأسعارها بالأسواق، وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة، وفقا لما أعلنته شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لجريدة "الوطن"، إن سعر الكيلو من الدواجن البيضاء من المزرعة يتراوح ما بين 20 إلى 21 جنيها من المزرعة، ويصل السعر للمستهلك بين 23 و26 جنيها للكيلو.

وأَضاف أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن 1 كيلو جرام، تباع في المحلات والسوبر ماركت للمستهلك بسعر 35 جنيها، مشيرًا إلى أن سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31 - 33 جنيها.

بورصة الدواجن في الأسواق المحلية

وفي جولة لجريدة "الوطن" على بعض محلات بيع الدواجن، وجد أن هناك ارتفاع طفيف في الأسعار بسبب اقبال المواطنين على الشراء جاءت الأسعار كالآتي..

وصل سعر كيلو جرام الدواجن البلدي، فقد سجلت 36 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر كيلو جرام البط المسكوفي حوالي 45 جنيهًا، والبلدي حوالي 55 جنيهًا للكيلو جرام الواحد، وسجلت سعر الكيلوجرام من الديوك الرومي حوالي 55 جنيهًا، والأرنب 47 جنيهًا للكيلة.

سجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 23 إلى 25 جنيهًا، ووصل سعر كيلو جرام البانية أو فلية الدجاج ما بين 70 إلى 75جنيهًا، أما الأوراك فقد سجلت 29 جنيهًا، وسجلت الدبابيس 33 جنيهًا، وجاءت أسعار الأجنحة والهياكل بحوالي 23 جنيهًا للكيلو.

توقعات بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة

وعلق رئيس الشعبة على توقعات أسعار بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه من الصعب توقع حالة بورصة الدواجن أو أن نجزم بترقب ارتفاع أو انخفاض في الأسعار، نظرا لعدم إمكانية توقع تحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي أو تراجع وزيادة القوة الشرائية، حيث إن هذا لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.

إنتاج مصر من الدواجن

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.

ووفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، فإن بورصة أسعار الدواجن انخفضت بنسبة تتجاوز الـ40%، مقارنة بالإقبال على سوق اللحوم البيضاء قبل عيد الأضحي.

وأرجع سبب انخفاض الأسعار إلى زيادة المعروض من الدواجن في المزارع، مع استمرار الدورة الانتاجية، فضلًا عن تراجع القوة الشرائية للمواطنين، التي جعلت عدد كبير من المستهلكين يلجئون إلى شراء ما يلزمهم فقط، بسبب وجود أولويات في الوقت الراهن لدي الأسرة المصرية، منها الاستعداد للعام الدراسي الجديد للمدارس والجامعات.

وكانت تعافت بورصة الدواجن جزئيًا بسبب عودة الطلب مرة أخرى على اللحوم البيضاء، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع طفيف في أسعارها خلال الأيام الماضية.