صور.. الإعلامية إيناس جوهر تتعرض لوعكة صحية

تعرضت الإعلامية الكبيرة إيناس جوهر، لوعكة صحية، نقلت إثرها إلى إحد المستشفيات، وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور للإعلامية، وهي بالمستشفى.

وفي شهر سبتمبر الماضي، قالت الإذاعية القديرة إيناس جوهر، إنها اعتمدت على لغة المثقفين طيلة فترة عملها في الإذاعة، مشيرةً إلى أن دفعتها تميز بهذا الأسلوب.

وأضافت جوهر، خلال حوارها مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور": "كل زمن وله مفرداته الخاصة، والدنيا تغيرت كثيرًا، ولم يعد لدينا كوادر، لذلك أركز على تدريب الإذاعيين الشباب"، لافتةً إلى أنها كانت تقدم برنامج "إيناس والناس"، واعتذرت عنه بسبب فيروس كورونا.

وحول علاقتها بالموسيقار الراحل عمار الشريعي، قالت إنه كان صديقًا مخلص لها منذ أيام الجامعة: "بعد كده بدأت اتفرج عليه واتعلمت الموسيقى لأنه كان عبقري".

قالت الإذاعية إيناس جوهر، إنه كلما كان الشخص مثقفا ومطلعا على الكتب ازداد التشوق للميكروفون أكثر، مضيفة "اخدت كورس ميكسر عشان أقدر أتعامل معاه، كان زمان مفيش الكلام ده، ودلوقتي المذيع بيعمل كل حاجة، ودي خطوة أخدتها في التعليم".

وعن الظهور في بث مباشر على موقع "فيس بوك"، قالت ما زالت فكرة غير محببة لها، "لما حد يقولي أدخلي لايف أقوله ولا عاوزة أدخل ولا أخرج مبحبش".

وفي فبراير الماضي روت الإذاعية خلال برنامج "كلام ستات"، المذاع على شاشة "ON"، الذي تقدمه الإعلامية شريهان أبوالحسن، والفنانة نهال عنبر، وندى رحمي، أحد المواقف الطريفة التي حدثت في حياتها قائلة: "كنت عملت عملية الأعور، وبقول لوالدي ووالدتي أنا عاوزة أروح النادي فقالولي، لا فروحت ماسكة بطني وناطة من الشباك، كنت ساعتها في الثانوية العامة"، مضيفة ساخرة: "الأعور خف من النطة".

وأشارت، إلى أن الراديو مازال موجودًا بقوة، بدليل انتشاره على نطاق واسع عبر الإنترنت: "ده مستقبل الراديو، ولما بنعمل فترة مفتوحة على الهواء بيجيلنا مكالمات من كل مكان، والراديو مستمر ولن ينتهي والتلفزيون لن يطغى عليه".