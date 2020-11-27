صورة.. أب في قنا يتجرد من مشاعره ويحرق طفلته بـ "جريد" نخيل

تجرد أب من مشاعر الإنسانية، بمركز أبوتشت، بمحافظة قنا، حيث قام بحرق أجزاء من جسد ابنته الطفلة، 5 سنوات، بجريد النخيل، وذلك بسبب خلافات مع الأم بعد تركها المنزل وزواجه بأخرى.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بتحرير ربة منزل محضرًا ضد طليقها تتهمة بتعذيب طفلتهما "إسراء.ر"، 5 أعوام، بحرقها في أماكن مختلفة بجسدها باستخدام جريد النخل، لوجود خلافات أسرية.

وبحسب تحريات المباحث، بالكشف على الطفلة تبين أنها تعرضت لحروق من الدرجة الأولى بقدمها والجزء السفلي بالكامل من جسدها من قِبل والدها الذي قام بإشعال النيران في جريدة نخيل "قعف" وحرق أجزاء من جسم نجلته.

وقال محمد عادل، محام المجني عليها ، إن والد الطفلة الضحية، "ر.م" لم يكتف بمنع الأم من ضم طفليها إلى حضانتها، لكنه تجرد من كل مشاعر الأبوة، ومارس أبشع صور التعذيب مع طفلته "إسراء"، حتى وصل به الأمر إلى حرقها بالنار بجريد النخيل الذي أشعل فيه النار.

وأضاف "عادل"، أن "خالد" شقيق الطفلة تمكن من الهرب من منزل والدهما، ليخبر والدته بأن والده قام بإحراق شقيقته بالنار.

وتابع، على الفور أبلغت الأم مركز شرطة أبوتشت بالواقعة، وانتقلت قوات الشرطة بقيادة المقدم نضال مغربي، مأمور مركز شرطة أبوتشت، إلى منزل الطفلة، وتم نقلها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وأكد المحام، أنه جرى توقيع الكشف الطبي على الطفلة، وتبين أنها تعرضت للحرق من الدرجة الأولى بالرجل اليسرى مما يفيد أن الحرف كان متعمدا.

ومن جانبه قال الطفل خالد، شقيق الطفلة، الذى يبلغ من العمر 3 سنوات "أبويا كل يوم بيضربنا هو ومرات أبويا، وحرق أختي بجريدة النخل".

وذكرت الأم أنها منفصلة من والد الطفلة، وطالبت بحضانة الطفلين "إسراء وخالد" إلا أن والدهما رفض ضم الطفلين إلى حضانتها، مشيرة إلى أنه عندما أخبرها ابنها "خالد" بالواقعة، قامت على الفور بإبلاغ مركز الشرطة عن الواقعة. وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.