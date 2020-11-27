أطلقوا النار ابتهاجا بفوز مرشحهم..ضبط جرينوف و15 بندقية في حملة بسوهاج

نفذت الأجهزة الأمنية بسوهاج، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة أمنية مكبرة بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق سوهاج، عقب تداول مقاطع فيديو لإطلاق عدد من الأهالي الرصاص ابتهاجا بفوز أحمد عبدالسلام قورة في انتخابات مجلس النواب.

وتمكنت الحملة من إلقاء القبض على 16 شخصا ضبط بحوزتهم رشاش جرينوف، و15 بندقية آلية.

وكانت وزارة الداخلية قد كلفت مديرية أمن سوهاج، بتنفيذ حملة مكبرة لضبط حائزي الأسلحة النارية بدائرة مركز دار السلام، عقب تداول مقاطع فيديو لإطلاق الأهالي النار الكثيف احتفالا بفوز مرشح في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وشارك في الحملة عدد كبير من ضباط وقيادات المباحث مدعومين بمجموعات قتالية من قوات الامن.

من جانبه ظهر المرشح الفائز في الانتخابات أحمد عبدالسلام قورة، في بث مباشر على صفحته الشخصية على "فيس بوك"، موجها الشكر لأنصاره، وطالبهم بعدم الاحتفال بفوزه بأشكال غير قانونية تؤدي إلى تعكير صفو الأمن.

وشدد "قورة"، على رفضه تلك المظاهر، وعدم موافقته عليها، وطالب محبيه ومؤيديه أن يحترموا رغبته، وإيقاف المظاهر غير القانونية في الاحتفال بالفوز.

وطالب المرشح الفائز أنصاره بالسجود شكرا لله، لأن مجهودهم كلل بالنجاح، وعدم الاحتفال بأي شكل خارج الحدود الأمنية، وأكد لرجال الأمن في المحافظة، أنه يدعم جهودهم في استقرار الحالة الأمنية، وأنه يرفض أي شئ خارج عن القانون، من شأنه أن يؤدي إلى تعكير صفو الأمن، مؤكدا أنه بدون الأمن لا يوجد استقرار ولا تنمية.

وأكد "قورة"، في نهاية بثه المباشر، أن الانتخابات قد انتهت ولابد أن يتم المحافظة على الجيرة وصلة الرحم، والعمل على استتباب الأمن في كافة ربوع مركز دار السلام.