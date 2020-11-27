اليوم.. ندوات توعوية في الأقصر وأسوان بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء

ينظم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بالتعاون مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، سلسلة من الندوات التوعوية بمحافظتي أسوان والأقصر، بدءا من اليوم وحتى 2 ديسمبر المقبل؛ بهدف التوعية بقواعد توصيل التغذية الكهربائية، والعقوبات التي تطبق على سارقي التيار، والتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك.

وتشمل سلسلة الندوات التي سيعقدها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ندوة بمركز تدريب شركة مصر العليا بأسوان، للتوعية بالقواعد الجديدة لتوصيل التغذية الكهربائية للمنشأت على الجهدين المتوسط والمنخفض، بالإضافة إلى ندوة بجمعية أبو سمبل لتنمية المجتمع في نصر النوبة.

ومن المقرر عقد اجتماع مع قيادات قطاع أسوان من الشؤون التجارية، وخدمة العملاء والمشروعات، بالإضافة إلى تنظيم ندوتي بـ"قصر ثقافة، ومركز شباب" أسوان.

وتتضمن سلسلة الندوات عقد ندوة للتوعية بطريقة المحاسبة علي الاستهلاكات، بنقابة المهندسين بالأقصر، بالإضافة إلى زيارة قطاع المحافظة.

طرق ترشيد استهلاك الكهرباء:

1- افصل التيار الكهربائي عن الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية غير الأساسية كالتليفزيون والميكروويف، والغلاية الكهربائية، وغيرها، قبل الخروج من المنزل.

2- اعتمد على استخدام اللمبات الموفرة للطاقة بدلا من اللمبات العادية في الإضاءة، حتى إن كانت أغلى ثمنا، ولكنها موفّرة على المدى البعيد.

3- اعتمد قدر الإمكان على ضوء الشمس الطبيعي في فترة النهار، وأغلق الإضاءة والإنارة في الغرف غير المشغولة عند مغادرتها.

4- لا تترك السخان الكهربائي متصلا بالمصدر الكهربائي حال عدم استخدامه فترات طويلة، وضبط درجة الحرارة، كي لا تتجاوز 45 درجة مئوية على أقصى تقدير.

5- حاول ملء الغسالة إلى أقصى حد مسموح الاستخدام به؛ وتقليل عدد مرات التشغيل.

6- انزع سلك الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة من القابس الكهربائي، فبعضها يستهلك الكهرباء حتى حال إغلاقه؛ لأنه يكون في وضع الاستعداد.

7- قلل عدد مرات فتح باب الثلاجة؛ إذ ثبت أن تلك الخطوة بالتحديد تساعد على تقليل 15% من استهلاك الكهرباء.

8- استبدل الغلاية الكهربائية براد الشاي العادي، خاصة أن الأولى من أكثر الأجهزة استهلاكا للجهد.

9- اختار الأجهزة الكهربائية المدعمة بخاصية ترشيد استهلاك الطاقة Energy Star، حال الحاجة إلى تجديد الأجهزة الكهربائية أو شراء أجهزة جديدة.