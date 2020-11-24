تعرف على آليات خصم مقابل خدمة العملاء لكل شريحة في عداد الكهرباء

قال الدكتور أحمد عبد الدايم، مدير إدارة العدادات الذكية ومسبقة الدفع، بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه يتم خصم مقابل خدمة العملاء فى آخر يوم من الشهر وفقًا لآخر شريحة لدى المشترك بواقع جنيه للشريحة الأولى وجنيهين للشريحة الثانية و6 جنيهات للثالثة و11 جنيهًا للرابعة و15 جنيهًا للشريحة الخامسة و25 جنيهًا للشريحة السادسة و40 جنيهًا للشريحة السابعة.

الخصم يتم بناء على آخر شريحة مسجل عليها المشترك

أشار عبد الدايم إلى أنه لا يتم خصم مقابل خدمة العملاء لكل شريحة وإنما يتم الخصم بناء على آخر شريحة مسجل عليها المشترك آخر يوم فى الشهر فقط، لافتا إلى أنه فى حالة عدم الاستهلاك (مغلق) يقوم العداد فى نهاية كل شهر بالخصم التلقائي فيما يعرف بالمقروء بصفر وقيمته 9 جنيهات شهريًا فى حالة عدم الاستهلاك.

أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2020/2021 "للاستخدامات المنزلية"

- من صفر إلى 50 كيلو وات 38 قرشا/ ك.و.س.

- من 51 إلى 100 كيلو وات 48 قرشا/ ك.و.س.

- من صفر حتى 200 كيلو وات 65 قرشا/ ك.و.س.

- من 201 إلى 350 كيلو وات 96 قرشا/ ك.و.س.

-من 351 إلى 650 كيلو وات 118 قرشا/ ك.و.س.

المستهلك أكثر من 650 ك.و.س/ ك.و.س.

- من صفر إلى أقل من 1000 كيلو وات 118 قرشا/ ك.و.س.

- من صفر لأكثر من 1000كيلو وات 145 قرشا/ ك.و.س.

أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجارى

- الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات ( 65 قرشا).

- الشريحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات ( 115 قرشا ).

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 600 كيلو وات ( 140 قرشا).

- الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف كيلو وات (155 قرشا).

- الشريحة الخامسة من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات ( 160 قرشا)