السفيرة نبيلة مكرم تحضر خطبة الجمعة مع وزير الأوقاف في دمياط

تحضر السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، خطبة الجمعة، في أحد مساجد محافظة دمياط، التي ستكون بعنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس"، لدعم جهود الوزارة لمكافحة مخاطر الهجرة غير الشرعية، التي تُوجت بتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين.

وأكدت وزيرة الهجرة أن تكاتف الجهود للقضاء على هذه الظاهرة، يضمن الحفاظ على حياة شبابنا.

وتشمل الزيارة التي تقيمها وزارة الأوقاف، في إطار المعسكر التثقيفي للأئمة بدمياط، يومي الجمعة والسبت، ويتناول ضمن فعالياته التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم، عن شكرها لوزير الأوقاف، على تخصيصه موضوع خطبة الجمعة عن "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس".

وأضافت الوزيرة أن التعاون ممتد بإشراك الوعاظ في دورات تدريبية لتدريبهم على طرق التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وسبل الهجرة الآمنة، بالإضافة إلى مشاركة الواعظات مع الراهبات في دورات المجلس القومي للمرأة، ضمن حملة "طرق الأبواب"، التي تستهدف توعية الأسر في المنازل، وخاصة الأمهات بأهداف الحملة.

وفِى هذا الصدد، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، أن الهجرة غير الشرعية غير قانونية؛ لأن حرمة الدول كحرمة البيوت وأشد؛ فكما لا يجوز أن تدخل بيت أحد بدون إذنه فإنه لا يجوز أن تدخل دولة بدون إذن سلطتها القانونية.

وأشار الوزير إلى أن فعاليات اليوم الجمعة، ستشهد افتتاح 3 مساجد بمدينة رأس البر: الصفا بمنطقة الشيخ درغام، والنخيل بشارع شاطيء النخيل، والرحمة بالسوق الكبير، ومن المقرر أن تنقل من الأخير شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة.

وجرى عقد دورات تدريبية وتثقيفية وتوعوية لشباب وطلبة التعليم الفني، والرائدات الريفيات والصحيات والاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة ضمن حملات "طرق الأبواب"، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.