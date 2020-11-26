نبيلة مكرم تشارك في ندوة تثقيفية بدمياط لمكافحة الهجرة غير الشرعية

تشارك السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، غدا مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في أول ندوة تثقيفية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ضمن مبادرة مراكب النجاة، في إطار المعسكر التثقيفي للأئمة بدمياط يومي الجمعة والسبت المقبلين، ويرصد التقرير التالي الفعاليات التي تشهدها المحافظة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية:

* سيتم نقل شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة.

* تشهد افتتاح ثلاثة مساجد بمدينة رأس البر: مسجد الصفا بمنطقة الشيخ درغام، مسجد النخيل بشارع شاطئ النخيل، مسجد الرحمة بالسوق الكبير.

* حضور السفيرة نبيلة مكرم خطبة الجمعة مع وزير الأوقاف في أحد مساجد دمياط.

* التعاون ممتد مع الوعاظ في دورات تدريبية لتدريبهم على طرق التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وسبل الهجرة الآمنة.

* مشاركة الواعظات مع الراهبات في دورات المجلس القومي للمرأة ضمن حملة "طرق الأبواب"، وتستهدف توعية الأسر في المنازل وخاصة الأمهات بأهداف الحملة.

* لا يجوز دخول بيت أحد دون إذنه فإنه لا يجوز أن دخول دولة دون إذن سلطتها القانونية، الهجرة غير الشرعية تعد هجرة غير قانونية؛ لأن حرمة الدول كحرمة البيوت وأشد.

* استجابته لدعم جهود الوزارة لمكافحة مخاطر الهجرة غير الشرعية، والتي تُوجت بتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين.

وفي السياق ذاته، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن شكرها للسيد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على تخصيصه موضوع خطبة الجمعة غدا بعنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس"، مؤكدة أن تكاتف الجهود للقضاء على هذه الظاهرة يضمن الحفاظ على حياة شبابنا.

وجرى عقد دورات تدريبية وتثقيفية وتوعوية لشباب وطلبة التعليم الفني، والرائدات الريفيات والصحيات والاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة ضمن حملات "طرق الأبواب"، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.