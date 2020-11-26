"الهجرة": إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب بالخارج 3 و4 ديسمبر

أكّدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنَّ إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، للمصريين في الخارج ستتمّ عن طريق البريد السريع، إذ من المقرر أن يصوّت المصريين في الخارج في المرحلة يومي الخميس والجمعة 3 و4 ديسمبر 2020، وتتسلم الهيئة خطابات التصويت أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 5 و6 و7 ديسمبر المقبل الجاري.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، جولة الإعادة في انتخابات النواب للمرحلة الثانية في الخارج، على أن تبدأ لجان الانتخاب في الخارج عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بحسب توقيت كل دولة، لاستقبال خطابات التصويت، وتتسلم السفارات والقنصليات خطابات التصويت أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 5 و6 و7 ديسمبر 2020

وتضم المرحلة الثانية 13 محافظة، وهي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

وأوضحت وزيرة الهجرة، أنَّ الدولة المصرية ستتيح استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج للمشاركة في إعادة انتخابات مجلس النواب، مثلما تمّ في انتخابات مجلس البرلمان الماضية، نظرًا لعدد من الاعتبارات يأتي على رأسها الحفاظ على سلامة المصريين بالخارج في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي إطار الالتزام بالإجراءات التي تفرضها عدد من الدول لمنع التجمعات حتي داخل أو خارج السفارات والقنصليات.

ويمكن التسجيل بالرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي، ومن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي قبل صدور قرار دعوة الناخبين لاستحقاق انتخابي سيكون غير مدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه لن يتمكن من التصويت في هذا الاستحقاق، ويمكن استخراج بطاقة رقم قومي من خلال البعثات للسفارة/ القنصلية المصرية بالدولة التي يقيم بها ليتمكن من التصويت في أي انتخابات أو استفتاءات مقبلة، ومن لا يمتلك جواز سفر مصري يمكن التسجيل ببطاقة الرقم القومي سارية.