تجري وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القرعة اليدوية للمتقدمين لشراء قطع أراضى الإسكان الاجتماعى، والمطروحة للحجز بالمدن الجديدة، خلال الفترة من 15/9/2020 : 15/10/2020، وذلك بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، حيث ستبدأ القرعة الأحد المقبل، وتنتهى يوم الأحد الموافق 20 من ديسمبر المقبل.

وأكدت مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات وزارة الصحة، فى هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين العاملين والمتقدمين لحجز قطع الأراضي.

قرعة أراضي الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة الأحد المقبل

كان المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أعلن أنه سيتم يوم الأحد 29 من نوفمبر الجاري، إجراء قرعة قطع أراضى الحى السادس، بالمجاورة 30، مسلسل 1، بمدينة دمياط الجديدة، باستاد نادي المقاولون العرب، وقطع الأراضى بالامتداد الغربى (أراضى الإسكان الاجتماعى)، مسلسل (1، 2)، بمدينة الفيوم الجديدة، وقطع أراضى الحى 35، بالمجاورة 7، مسلسل 1، بمدينة العاشر من رمضان، وسيتم إجراء القرعة لتلك المدن باستاد نادي المقاولون العرب.

الجزار: القرعة مستمرة حتى الأحد 20 من ديسمبر المقبل

وكان نائب رئيس الهيئة للشؤون التجارية والعقارية، أوضح أنه سيتم يوم السبت 5/12/2020، إجراء القرعة لأراضى الحى الثانى – منطقة 4 – مجاورة (1، 2، 3، 4) – مسلسل 1، والحى الثالث – الحى الرابع – مسلسل (2، 3)، وغرب المدينة مجاورات (أ – ب – ج) – مسلسل 4، وغرب المدينة – مجاورة ج – مسلسل 5، والحى الأول – مسلسل 6، بمدينة قنا الجديدة، بالسرادق المقام بجهاز المدينة، وكذا أراضى منطقة الإسكان الاجتماعى 480 فداناً – المجاورة الأولى والثانية – مسلسل 1، ومنطقة عمارات الإسكان الاجتماعى – المرحلة الثانية – منطقة 620 فداناً – مناطق (أ – ج – د – و) – مسلسل 2، ومنطقة عمارات الإسكان الاجتماعى – المرحلة الثانية – منطقة 620 فداناً – منطقة (ب) – مسلسل 3، بمدينة طيبة الجديدة، بالسرادق المقام بجهاز المدينة، بالإضافة إلى أراضى منطقة التوسعات الجنوبية الشرقية منطقة 4 – مسلسل 1، بمدينة أسيوط الجديدة، وذلك بمقر جهاز المدينة، وسيتم يوم السبت 12/12/2020، إجراء القرعة لأراضى الحى الرابع – مسلسل (1، 2)، بمدينة أسوان الجديدة، وذلك بنادى سيتى كلوب فى الحى الثالث بالمدينة، وأراضى منطقة 735 فداناً – مجاورة 30 – مسلسل 1، بمدينة سوهاج الجديدة، بالسرادق المقام بجهاز المدينة، وأراضى منطقة 55 فداناً – منطقة الإسكان الاجتماعى – مسلسل 1، بمدينة أخميم الجديدة، بالسرادق المقام بجهاز المدينة.

ويتم يوم السبت 19/12/2020، إجراء القرعة لأراضى حى الفردوس، بالمجاورات (2، 3، 4) – مسلسل 1، بمدينة السادات، وسيتم يوم الأحد 20/12/2020، إجراء القرعة لأراضى الحى الثانى – مجتمع ثان – مجاورة (1، 4) – مسلسل 1، والحى الثالث – المجتمع السادس – مجاورات (1، 2أ، 2ب، 3ب كود 1) – مسلسل 2، والحى الخامس – المجاورتين الأولى والثانية – مسلسل 3، والحى السادس – المجاورات (1، 3، 5أ، 5ب) – مسلسل 4، والحى السادس – مجاورة (2، 4) – مسلسل 5، والحى الثامن – المجاورة الأولى – مسلسل 6، والحى السابع، قطاع (و)، وبلوكات (1، 2، 3، 4) – مسلسل 7، بمدينة برج العرب الجديدة، بنادى الإتحاد السكندرى.

وكان حسن غانم رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، قال إنه سيتم السماح للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز (توقيع المتقدم شخصياً أو بتوكيل خاص) بحضور القرعة العلنية، وعلى المتقدمين للحجز التواجد من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً في الأيام المحددة لكل مدينة، لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب فى الساعة 12 ظهراً للبدء فى إجراءات القرعة العلنية، وبالنسبة للحاجزين الذين لم يتمكنوا من الحضور، فستقوم اللجنة المشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس الدولة، والرقابة الإدارية، بتطبيق نموذج بيانات العميل الخاص به، ووضعه في الصناديق الخاصة بإجراء القرعة.

غانم : فتح حساب مميز لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده

وكان رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، أكد أنه بالنسبة للحاجزين الذين لم يوفقوا فى القرعة العلنية يمكنهم فتح حساب مميز لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده مضافاً إليه العائد المقرر مع التمتع بمزايا عديدة، وفى حالة الرغبة فى استرداد المقدم مضافاً إليه العائد، فيمكن التقدم للفرع السابق سداد جدية الحجز به اعتباراً من يوم الأحد 10/1/2021 : يوم الخميس 11/2/2021، خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 4 وحتى الساعة 6 مساءً، وسيتم استبعاد المخالفين لكراسة الشروط من الدخول فى هذه القرعة العلنية، وسيتم إعلان نتيجة القرعة على موقعى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، وكذلك كشوف القرعة بكل من جهاز المدينة المختص، وفرع البنك بالمدينة.​