نجل رئيس "الرمد بمستشفى دسوق" المتوفى بكورونا: سيشيع جثمانه ظهرا

قال محمد الطباخ، نجل الدكتور بشير الطباخ، رئيس قسم الرمد بمستشفى دسوق العام في محافظة كفر الشيخ، إنه سيجرى تشييع جثمان والده فور وصوله من المستشفى.

وأضاف نجل الراحل، أنهم متواجدون الآن بمستشفى بلطيم المركزي، لاستلام جثمانه، تمهيدا لتشييعه لمثواه الآخير، مشيرا إلى أن الجنازة ستكون في قرية سيدي جامع، التابعة لمنشأة زغلول في دسوق، الساعة الواحدة ظهرا، مطالباً الأهالي اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة.

وتوفي رئيس قسم الرمد بمستشفى دسوق العام، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، داخل مستشفى عزل بلطيم، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ووفقا لمصدر طبي، فإن رئيس قسم الرمد أصيب بالفيروس منذ عدة أيام، وجرى نقله لمستشفى العزل ببلطيم، وتدهورت حالته الصحية، ووضع على جهاز التنفس الصناعي قبل يومين، ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل العناية المركزة بالمستشفى.

ونقل الدكتور بشير الطباخ إلى مشرحة مستشفى العزل ببلطيم؛ لتغسيله وتكفينه، طبقا للاشتراطات الصحية لمصابي فيروس كورونا المستجد.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي الى دفتر عزاء للراحل؛ إذ نعاه زملائه بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنه كان معلما وإنسانا، قبل أن يكون طبيبا.

وأكد الدكتور شومان ربيع، مدير مستشفى حميات دسوق، أن الدكتور بشير كان من أهم الأطباء الذين أثروا الطب في المستشفى، وأنه لم يتأخر يوما عن أداء واجبه، مشيرا إلى أنه كان طيب القلب وحسن الخلق، منوها إلى أنه دخل مستشفى الحميات منذ أيام مصابا بالفيروس، وجرى تحويله لمستشفى عزل بلطيم.

من جانبه، نعى الدكتور محمد الجماجموني، استشاري طب وجراحة العيون، بمستشفى دسوق العام، صديق المتوفي، "الطباخ" بكلمات مؤثرة، إذ كتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "مات أعز صديق لنا، مات من اجتمع كل أطباء العيون على حبه، مات من كانت الابتسامة يقابلك بها عند رؤية أي شخص يعرفه، وحتى في حزنه كانت الابتسامة على وجهه، مات من فعل كثير من الخير".

وتابع الدكتور محمد الجماجموني: "نعرفه جميعا ونعلم أنه فعل كثير من الخير لا نعرفه ونحتسبه عند الله، ونعلم أن رسولنا وهو الصادق الأمين أخبرنا بأن من مات مبطونا أو بمرض خطير يكون من الشهداء، وأن يكون من أهل الجنه فيارب أشهدك، وأنا أعلم بأن كل الأطباء والناس يحبون هذا الطبيب، فيارب ادخله الجنه بحبنا له يارب العالمين".