محافظ البحيرة: تخفيض العاملين بنسبة 25% بجميع القطاعات الحكومية

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، منح العاملين أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل والسيدات اللاتي ترعى طفلا أو أكثر، يقل عمره عن اثني عشر عاما، إجازة استثنائية، اعتبارا من 28 نوفمبر الجاري، بجميع جهات المحافظة، بما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، وفقا لرؤية رئيس المصلحة وطبيعة العمل، خاصة قطاعي الصحة والتربية والتعليم.

يأتي هذا في إطار الجهود والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها محافظة البحيرة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وبناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة تداعيات الفيروس، وتخويل السلطة المختصة من حيث تنظيم العمل، بها وقواعد تشغيل العاملين، طبقا لما تراه للصالح العام، وبما يراعي التدابير الاحترازية.

وفيما عدا الفئات السابقة، تخفض أعداد جميع العاملين بجميع جهات المحافظة "الديوان العام -الوحدات المحلية - مديريات الخدمات والإدارات والمكاتب التابعة لها - الشركات والمصالح والأجهزة الحكومية كافة - المشروعات التابعة للمحافظة بجميع مستوياتهم" بنسبة 25% من إجمالي العاملين بكل مصلحة، بما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، وفقا لرؤية رئيس المصلحة وطبيعة العمل.

وفي الوقت ذاته، يشدد على جميع الجهات المشار إليها بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا، في جميع المنشآت الحكومية والخاصة ووسائل النقل العام والخاصة والنقل الجماعي والأجرة.

وقرر "آمنة" اتخاذ إجراءات هامة، من بينها إعطاء أجازة مفتوحة لكل من تظهر عليه أعراض واشتباه كورونا، والتوجيه بالالتزام بالعزل المنزلي، والتشديد علي ارتداء الكمامة خاصة في وسائل المواصلات، وداخل مقار العمل.

ووجه محافظ البحيرة بتكثيف الحملات على المقاهي، وضبط ومصادرة الشيشة، ومنع تقديمها أو بيعها، وغلق الكافيهات التي تقدمها، ونشر العبارات التحذيرية على المواقع الرسمية وشاشات العرض، والتأكيد على مواعيد غلق المحال التجارية والورش والمقاهي والمطاعم والمولات.

وتقرر أن تكون الإجازات الممنوحة وفقا لهذا القرار مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجراءات المقررة قانونا، أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.