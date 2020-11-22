الجامعات: انتظام اختبارات الميدتيرم وسط إجراءات احترازية مشددة

بدأت عدد من الجامعات الحكومية والخاصة، أمس، امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020، وسط عدد من الإجراءات الاحترزاية المشددة للوقاية من فيروس كورونا "المستجد 19".

وأكد عدد من رؤساء الجامعات أن الجامعات متلزمة بجميع الإجراءات الاحترازية المشددة لموادهة كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال فترة الدراسة، مؤكدين أنه لاتوجد أي إصابات مؤكدة بين الطلاب داخل الحرم الجامعي منذ بدء الدراسة للعام الجديد.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الكليات بدأت في امتحانات الميدتيرم بدءا من أمس السبت، وذلك وفقا للجداول المعلنة، مؤكدا أن الجامعة طبقت الإجراءات الاحترازية على أكمل وجه، لافتا إلى أن الامتحانات تتم خلال منصة الجامعة التعليمية الذكية Blackboard.

ووجه الدكتور محمد الخشت، بضرورة تفعيل منظومة الامتحانات أونلاين وتعميمها بجميع الكليات خلال الفترة المقبلة، ورفع مستوى الاعتماد على التعليم عن بُعد من خلال منصة الجامعة الذكية.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن امتحانات الميدتيرم ستنطلق بكليات الجامعة بعد غد الثلاثاء، موضحا أنه ستكون ورقية ولكن وفقا للإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه تم التنبيه على جيمع الإدارات بمنع دخول او تواجد أي شخص في الجامعة دون إرتداء كمامة، موضحا أنه الامتحانات للفصل الدراسي الأول في موعدها المعلن دون تأجيل أو إلغاء، فضلاً عن منح السلطات الواسعة للكليات بتأجيل امتحانات الميدتيرم لأي طالب يشتبه في إصابته بكورونا.

وأوضح نجم في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بكورونا مؤكدة بين الطلاب تم رصدها بالحرم الجامعي، لافتا إلى أن حالات الاشتباه التي تم رصدها بـ23 كلية المختلفة بين طلاب الجامعة لم تثبت إيجابية إصبتها بكورونا، لافتا إلى أنه إدارات الجامعة المختلفة تتابع لحظيا حالتهم الصحية.

وقال الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إن الكليات بدأت في امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الأول 2020، إلكترونيا، وذلك بالتزامن مع الإجراءات الإحترازية المشددة لمجابهة كورونا المستجد " كوفيد 19"، مؤكدا أنه تم التشديد على جميع الإدارات بعد السماح لأي شخص الدخول إلى الجامعة دون ارتداء كمامات، لافتا إلى أنه يتم يتم رصد أي حالات إصابة بكورونا المستجد مؤكدة بين الطلاب.