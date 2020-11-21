إقبال جماهيري على مهرجان العسل المصري وسط إجراءات احترازية

يشهد مهرجان العسل المصري، في دورته الثانية والذي ينظمه اتحاد النحالين العرب تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضي، إقبالًا جماهيريًا منذ افتتاحه يوم الاربعاء الماضي بحديقة الأورمان بالجيزة وذلك للتعرف على منتجات نحل العسل المختلفه والتمتع بالخصومات المميزه التى يقدمها المشاركين بالمهرجان والذين يمثلون شركات إنتاج ومناحل مصرية من كل المحافظات، وذلك في ظل اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وفي إطار اهتمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بزيادة الصادرات الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني، يعمل قطاع الإرشاد الزراعي من خلال الإدارات التابعة له بالمحافظات على التوسع في الندوات الإرشاديه لتقديم الدعم الفني ونقل التوصيات الفنيه التي من شأنها تطوير منظومة تربية النحل وتعريف النحالين بأساليب تطبيق نظم الجوده العالميه، تطوير منظومة التعبئة والتغليف لإنتاج العسل وكل منتجات النحل عالية الجودة، وينعكس ذلك بشكل مباشر علي زيادة القدرة التنافسية وتسهيل النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتقديم منتجات متميزه للمستهلك المصري.

وسوف يعمل قطاع الإرشاد الزراعي خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزاره على إعداد قاعدة بيانات للعاملين فى مجال تربية نحل العسل وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم من خلال حزمة من البرامج التدريبية والإرشادية.

جدير بالذكر، أنَّه على هامش مهرجان العسل المصري المقام حاليًا في حديقة الاورمان والمستمر حتى الاثنين المقبل، إلى جانب العديد من الفقرات الفنية والثقافية.