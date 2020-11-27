قفزة كبيرة في أعداد إصابات كورونا بروسيا: أعلى معدل يومي

سجلت السلطات الروسية 27 ألفا و543 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، في قفزة كبيرة لعدد الإصابات اليومية منذ انتشار الوباء في مارس الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات الجديدة في عموم روسيا إلى مليونين و215 ألفا و533 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار الفيروس، في بيان اليوم الجمعة، أن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 496 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 38 ألفا و558 حالة وفاة.

وأضاف البيان، أن العاصمة الروسية موسكو، سجلت العدد الأكبر من هذه الإصابات بواقع 7918 إصابة، فيما سجلت مدينة سان بطرسبورج 3687 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح أن 26 ألفا و682 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس، وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في روسيا إلى مليون و712 ألفا و174 شخصا.