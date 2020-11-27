عضو مجلس الشيوخ عن دمياط يطالب الصحة بتزويد الحميات بتانك أكسجين

عقد النائبان محمد أبو حجازي ووليد صلاح التمامي عضوا مجلس الشيوخ بروتوكول تعاون مع أحد المراكز الشهيرة للأشعة بخصم 20% لمن يحصل على خطاب موجه من مكتب النائبين للمركز لإجراء الأشعة.

وتقدم النائب محمد علي أبو حجازي عضو مجلس الشيوخ، بطلب للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان من أجل الاستعجال في توفير تانك أكسجين بمستشفى الحميات بمحافظة دمياط لاستيعاب الاستهلاك؛ خاصة في الموجة الثانية لجائحة كورونا والمطالبة أيضا بتزويد حصة المستشفى من عقار ريميديسفير الذي يعتبر ضمن بروتوكول العلاج المخصص من وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".

ووعد أبو حجازي، بالاهتمام بالمجال الصحي دائما وأن تكون تلك المهمة على رأس أولوياته.

وحضر النائبان في وقت سابق اجتماع الغرفة التجارية بدمياط برئاسة محمد الزيني وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والذي عقد بمقر الغرفة للمستوردين وتجار ومنتجي ومصنعي الأثاث بحضور السفير سيرغي ترينتنييف سفير جمهورية بيلاروسيا ودينيس ميليفسكي المستشار التجاري والاقتصادي للسفارة والنائبين وليد صلاح التمامي ومحمد على أبو حجازي عضو مجلس الشيوخ لبحث سبل التعاون بين البلدين من خلال إمكانية توريد منتجات الأخشاب البيلاروسية إلي مصر كمواد خام لصناعة الأثاث المصرية.

وأعلن سلامة الجحر رئيس شعبة الأثاث بالغرفة أن هناك تعاون وتفاهم كبير من سفير جمهورية بيلاروسيا والمستشار التجاري والاقتصادي للسفارة حيث عرضوا التعامل المباشر مع جمهورية بيلاروسيا دون وسطاء حيث يتم استيراد الأخشاب بوسطاء من لتريا ولتوانيا الأمر الذي يخفض أسعار الاخشاب والأباكاش التي تصدرها لمصر حيث يوجد 40% من مساحة البلاد غابات وتنتج 80 نوع من الأخشاب منها mdf والخشب المنشور "البياض" والأبلاكاش بما يعطى فرصة لتحقيق فرص أكبر في التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف النائبان يبلغ حجم صادراتها البلد خمسة أضعاف صادراتنا بالميزان التجاري وأنه تم إعطاء فرصة 15 يوما لرصد الاستفسارات بجوار ما تم الاتفاق عليه فيما تقوم سفارة بيلاروسيا بإرسال الردود عليها وتقوم الغرفة التجارية ببحث خطوات التعامل المباشر مع جمهورية بيلاروسيا مباشرة دون وسطاء وتذليل العقبات وتقديم مذكرات للتيسير وزيادة فرص الأثاث الدمياطي وتشكيل لجنة مشتركة لتذليل العقبات وتحقيق أعلى فرص للتعاون والوقوف على نتائج العمل المشترك خلال فترة 15 يوما المحددة بما يفتح بابا يمكن من خلاله تخفيض الأسعار لاستيراد الأخشاب بعد إلغاء تكاليف الوسطاء وإمكانية عمل بروتوكول تعاون للتبادل التجاري بتصدير الأثاث الذي تشتهر به المحافظة واستيراد خامات الأخشاب البيلاروسية دعما النشاط الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن حزمة إجراءات وتحركات نتخذها نحو انعاش الحركة التجارية بمحافظة دمياط.