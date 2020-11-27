أسعار مشروبات الشتاء هذا العام: حمص الشام بـ26 جنيها

تساعد المشروبات الشتوية على الشعور بالدفء والتغلب على الشعور بالبرد، فيزيد الإقبال عليها مع دخول الشتاء، وتستعرض "الوطن" متوسط أسعار أبرز مشروبات الشتاء بمحلات العطارة كالتالي:

سعر كيلو حمص الشام

كيلو حمص الشام: 26 جنيها.

سعر كيلو السحلب

كيلو السحلب: 30 جنيهًا.

سعر كيلو البليلة

كيلو البليلة: 8 جنيهات.

سعر كيلو المغات

كيلو المغات: 150 جنيهًا.

سعر كيلو الكركديه

كيلو الكركديه يتراوح بين 44 جنيهًا، و50 جنيهًا.

سعر كيلو الكاكاو

كيلو الكاكاو: 60 جنيهًا.

سعر كيلو القرفة

كيلو القرفة: 64 جنيهًا.

سعر كيلو الحلبة

كيلو الحلبة: 50 جنيهًا.

ويذكر أن الكاكو يتم صنعه عن طريق إضافته للحليب الساخن، وكذلك مشروب الشيكولاتة الساخنة، وهو من المشروبات المفضلة لعدد كبير وخاصة الأطفال، أما السحلب فهو مشروب شعبي ويتكون من حليب ومكسرات وأرز مطحون وسكر وفانيليا، يشرب ساخنًا ويزين بالمكسرات.

أما حمص الشام فهو علامة مميزة في الشتاء، فتناوله مع الليمون يساعد على الشعور بالدفء في الليالي شديدة البرودة، والمغات هو حبوب الحلبة المطحونة، ويتم إعدادها عن طريق إضافة ثلاث ملاعق منها إلى ملعقة زبدة وتحمر قليلًا ثم يتم إضافة الماء والسكر وتترك على النار حتى يغلظ القوام، وهو يعطي شعورا بالطاقة، ومتعارف أن يتم تقديمه في السبوع.

والبليلة تتكون من القمح واللبن والسكر وجوز الهند، أما الحلبة فيمكن تناولها بالعسل أو اللبن وتزيد من الشعور بالدفء.