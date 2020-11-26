رحلات الغطس تنعش سياحة الشتاء في الغردقة.. وخبير: الشواطئ دافئة

أنعشت سياحة المؤتمرات والمهرجانات ورحلات الغطس السياحة الشتوية في الغردقة، وذلك لما تمتاز به الغردقة من جو دافئ شتاء وانخفاض أسعار الفنادق بالإضافة إلى امتلاكها أفضل مواقع الغوص في العالم خاصة مع دفء درجة حرارة المياه والتي تصل إلى 28 درجة مئوية على شواطئ الغردقة.

ودخلت مدينة الغردقة ضمن تصنيف أفضل الوجهات السياحية حول العالم خلال فصل الشتاء في الفترة من نوفمبر وحتى فبراير المقبل، وذلك حسب تصنيف موقع "Skyscanner" العالمي من حيث الأسعار ودرجات الحرارة والأماكن السياحية التي يكمن زيارتها ضمن خمسة مدن سياحية في العالم.

و تغطي مدينة الغردقة شواطئ مساحتها 40 تمتد من شواطئ الجونة شمالا حتى شواطئ سهل حشيش ومكادي بيتش جنوبا ، وتمتاز بشمس ساطعة على مدار العام وشعابها المرجانية رائعة واختيرت بين ثلاث أفضل مناطق للغطس في العالم.

وأشار أحمد بيجو الخبير السياحي بالغردقة إلى انتعاش سياحة الشتاء في الغردقة وخاصةً سياحة الغوص لما تملكه به شواطئ الغردقة من مواقع غوص فريدة من نوعها في الشعاب المرجانية، بالإضافة إلى أن شواطئ الغردقة تمتاز بدفئ درجة حرارة المياه مما يكسبها ميزة في رحلات الغوص، مؤكدا على زيادة الإقبال على شواطئ الغردقة خاصة في فصل الشتاء وذلك تزامنا مع أعياد الكريسماس ورأس السنة وعيد الميلاد المجيد.

وأوضح محمد جمال مدير بمجموعة فنادق سياحية بالغردقة ان المؤتمرات والمهرجانات تنعش سياحة الشتاء في الغردقة وخاصةً مع المقومات السياحية التي تملكها الغردقة من فنادق وشواطئ ومطارات َوشبكة طرق وإمكانيات مادية وبشرية مشيراً إلى أن الغردقة استضافت مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة.

كما تستضيف الغردقة حاليا فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بمشاركة أكثر من 25 دولة حول العالم بهدف تشجيع السياحة.

وكشف مصطفي نصار مدير أحد الفنادق السياحية بالغردقة ان السياحة الخارجية في الغردقة تنتعش في فصل الشتاء عن باقي فصول السنة وخاصة أن معظم الدول الأوروبية المصدرة للأسواق السياحية جوها بارد في فصل الشتاء وتصل درجات الحرارة فيها لتحت الصفر وتصل لدرجة الجليد على عكس ذلك الجو في الغردقة دافئ والشمس ساطعة في فصل الشتاء، لافتا إلى حوالي نصف مليون سائح زاروا المدن المصرية السياحية منذ شهر يوليو الماضي مؤكدا على إشادة منظمتي السياحة والصحة العالمية بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبعها مصر.