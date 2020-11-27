مصرع ربة منزل سقطت من الشرفة أثناء تنظيف السجادة بالقليوبية

لقيت ربة منزل مصرعها، إثر سقوطها من شرفة مسكنها بالطابق الخامس، في أثناء حملها سجادة من أعلى الشرفة؛ فاختل توازنها، وسقطت على الأرض غارقة في دمائها، حتي فارقت الحياة.

وصرحت النيابة العامة بالخانكة بمحافظة القليوبية بالدفن، وأمرت بتحريات المباحث، وسؤال أهل المتوفاة عن الواقعة وظروفها.

كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العقيد محمد حسني، رئيس فرع البجث الجنائي بالخانكة، بمصرع ربة منزل تبلغ من العمر 19عاما، مقيمة بمنطقة القلج دائرة المركز.

وأخطر اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتبين من تحريات المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، أن المتوفاة كانت تقوم بأعمال تنظيف لمسكنها، وفي أثناء حملها السجادة من أعلى شرفة الطابق الخامس، اختل توازنها وسقطت علي الأرض جثة هامدة، وتحرر محضر بالواقعة، وأصدرت النيابة العامة قرارها السابق.