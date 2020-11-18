لقاء سويدان: تراجعت عن فكرة اعتزال الفن بعد زيارتي للمسرح القومي

قدمت لقاء سويدان منذ عدة أيام حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح، وحضره عدد من الفنانين منهم سميحة أيوب ومفيد فوزي، إضافة إلى خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وقدمت لقاء الحفل باللغتين العربية والإنجليزية.

وفي تصريحات خاصة لـ"الوطن"، تطرقت سويدان لما أثير بشأن تراجعها عن اعتزال الفن، فذكرت أنها قررت ألا تعود للمسرح مرة أخرى، ولكن عندما ذهبت للمسرح القومي وشاهدت خشبته بكت لابتعادها عن المسرح والعمل، وشجعها على العمل ميدو عادل في مسرحية "سيد درويش".

وقالت "سويدان"، أن المسرحية ستعود مرة أخرى خلال الشهر المقبل على مسرح البالون، مشيرة إلى أن ردود الفعل حولها كانت كبيرة للغاية، خاصة من الفنانين الذين حضروا العرض.

مسرحية "سيد درويش" من بطولة، لقاء سويدان، وميدو عادل، ورشا سامي، وشريف عبد الوهاب، وسيد جبر، ومحمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، وسعيد ‏البارودي، ومحمد الشربيني، وسمير الجوكر، وهالة الصباح، وعاطف سعيد، وعماد عبد المجيد، وسامي عوض الله، وجمال ترك، وأشرف عبد ‏العزيز، وغاده كامل، ودعاء الخولي، ومجدي عبد العزيز، وإسماعيل شعراوي، وإمام محمد، وفاروق الجندي، وربيع الشاهد، ومازن تركى ‏‎

ومسرحية "سيد درويش" من دراما السير الذاتية عن فنان الشعب سيد درويش، وتدور أحداثها حول المحطات المهمة في حياته ومواقفه الوطنية، وكذلك إسهاماته الفنية التي أثرى بها الفن، حيث قام سيد درويش بعمل نقلة نوعية للموسيقي العربية وعبر عن فئات كثيرة من المجتمع وكذلك مشاكل الطبقات المهمشة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان كان الجزء الثانى من مسلسل "البيت الكبير" والذى شاركت فى بطولته إلى جانب لوسى، وسوسن بدر، مجدى كامل، وريم بوشناق، وحجاج عبد العظيم، وطارق صبرى، ودنيا المصري، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز، وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلي.